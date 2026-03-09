Accident pe Centura Clujului: microbuz cu 10 persoane răsturnat după impactul cu o autoutilitară. Patru răniți au ajuns la spital

Microbuz răsturnat lângă Cluj-Napoca după ce o autoutilitară a intrat pe contrasens. Patru persoane transportate la spital

Un accident rutier s-a produs pe Centura Nord-Est, între municipiul Cluj-Napoca și comuna Apahida, după ce o autoutilitară ar fi pătruns pe contrasens și a lovit un microbuz în care se aflau 10 persoane. În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat pe carosabil, iar patru pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Accident grav între Cluj-Napoca și Apahida

Un accident rutier a avut loc pe Centura Nord-Est a municipiului Cluj-Napoca, pe segmentul dintre oraș și comuna Apahida. În eveniment au fost implicate o autoutilitară și un microbuz în care se aflau mai multe persoane.

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, care au constatat că toate persoanele implicate au reușit să se evacueze singure din vehicule.

"Din primele date, în accident au fost implicate un microbuz şi o autobasculantă, însă din fericire nu există victime încarcerate. Echipajele au găsit la faţa locului 11 persoane care au reuşit să se autoevacueze, iar 4 dintre acestea primesc îngrijiri medicale. Mai exact, este vorba despre 2 bărbaţi şi 2 femei. Toate persoanele implicate în evenimentul rutier sunt conştiente şi cooperante", se arată într-o informare a ISU Cluj.

Microbuz răsturnat după impact

Potrivit polițiștilor din cadrul IPJ Cluj, accidentul s-ar fi produs după ce șoferul unei autoutilitare ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu microbuzul.

"Potrivit cercetărilor preliminare, o autoutilitară condusă de un bărbat de 61 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, acroşând un microbuz condus de o femeie de 43 de ani, din comuna Bonţida. În urma impactului, microbuzul cu 10 ocupanţi s-a răsturnat pe partea carosabilă. În urma evenimentului rutier, patru persoane cu vârste cuprinse între 25-58 de ani, pasageri în microbuz, au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale", informează IPJ Cluj.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Agerpres