Bicarbonatul, trucul gospodinelor de la țară pentru o carne fragedă

Un astfel de secret, folosit de generații întregi de gospodine de la țară, este adăugarea unui praf de bicarbonat pe carne înainte de a o găti. Deși pare un detaliu minor, acest gest poate face o diferență majoră în textura și gustul preparatelor.

Cum ajută bicarbonatul la fragezirea cărnii

Bicarbonatul de sodiu are capacitatea de a modifica ușor pH-ul cărnii. Odată aplicat, acesta încetinește contractarea fibrelor musculare în timpul gătirii și ajută la descompunerea proteinelor dure. Rezultatul este o carne mai fragedă, mai suculentă și mai ușor de mestecat, chiar și atunci când este preparată la temperaturi ridicate.

Cum se folosește corect bicarbonatul

Cantitatea este esențială. Pentru aproximativ un kilogram de carne este suficientă o linguriță rasă de bicarbonat. Acesta se presară uniform pe suprafața cărnii sau se poate dizolva în puțină apă, apoi se masează ușor.

Carnea se lasă la odihnit 15–20 de minute, timp în care bicarbonatul acționează asupra fibrelor. După acest interval, este recomandat ca bucata de carne să fie clătită rapid cu apă rece și apoi gătită normal, pentru a evita orice gust rezidual.

Alte beneficii ale acestui truc

Pe lângă fragezire, bicarbonatul:

reduce ușor aciditatea preparatelor din carne

poate face carnea mai ușor de digerat

ajută la diminuarea mirosurilor neplăcute, mai ales în cazul cărnii mai vechi

Acesta este motivul pentru care trucul era frecvent folosit în gospodăriile de la țară, unde nimic nu se irosește.

Când nu este recomandat bicarbonatul

Există și situații în care bicarbonatul ar trebui evitat. La carnea delicată, precum puiul sau peștele, folosirea lui poate duce la o textură prea moale sau chiar spongioasă. De asemenea, nu este indicat în rețetele care presupun marinare îndelungată sau coacere lentă, deoarece poate altera aroma naturală a cărnii.

Un truc simplu, cu efecte vizibile

Bicarbonatul de sodiu rămâne un aliat discret, dar eficient în bucătărie. Folosit corect și cu măsură, poate transforma o bucată de carne obișnuită într-un preparat fraged și gustos. Este dovada clară că unele dintre cele mai bune soluții vin din experiența practică și din tradițiile culinare transmise din generație în generație, scrie dcmedical.ro.