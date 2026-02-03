Bilanț negru pe șosele: Taxe uriașe la roviniete, sute de morți și mii de răniți pe șosele

Un nou drum al morții

Drumul Național 1 a devenit, în 2025, cel mai periculos din țară pentru circulația rutieră, potrivit datelor oficiale privind accidentele de circulație. În decursul unui singur an, doar pe DN1 au fost înregistrate 425 de accidente grave, soldate cu 48 de persoane decedate și peste 600 de răniți.

Schimbarea vine în contextul în care DN2, cunoscut ani la rând a fiind „drumul morții”, a coborât în clasamentul accidentelor, pe fondul deschiderii Autostrăzii Moldovei, care a preluat o parte semnificativă din trafic și a contribuit la reducerea numărului de tragedii.

Infrastructură veche, trafic excesiv

DN1 leagă Bucureștiul de nord-vestul țării și include porțiuni construite în urmă cu peste 120 de ani.

Deși a fost modernizat treptat, acesta nu a fost adaptat volumului actual de trafic. Totodaă, configurația se modifică pe traseu: trei benzi pe sens la ieșirea din Capitală, două benzi spre Ploiești și o singură bandă pe sens pe Valea Prahovei, unde condițiile de drum sunt dificile, cu serpentine și vizibilitate redusă.

În perioadele de vacanță, DN1 este adesea blocat, iar aglomerația accentuează riscul producerii accidentelor.

Drumurile cu cele mai multe accidente

Pe locul al doilea în clasamentul negru se află DN2, care a înregistrat o scădere semnificativă a accidentelor după deschiderea circulației pe Autostrada A7.

Urmează DN6, unde recent un accident grav de microbuz, soldat cu moartea a 7 suporteri ai echipei PAOK, antrenată de Răzvan Lucescu.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), principalele cauze ale accidentelor rutiere pe drumurile naționale, legae de șoferi, sunt nerespectarea regimului legal de viteză, neacordarea de prioritate, nerespectarea distanței dintre vehicule și distragerea atenției la volan.

Lipsa separatoarelor și autostrăzilor

Specialiștii în infrastructură atrag atenția că lipsa separatoarelor de sens și a rutelor alternative contribuie semnificativ la gravitatea accidentelor. În multe cazuri, coliziunile frontale au consecințe fatale.

DN1 poate fi evitat între București și Ploiești prin Autostrada A3, iar DN2 are alternativă parțială prin A3 și A7. DN6 poate fi ocolit pe anumite tronsoane prin A1 și Drumul Expres 12, însă șoferii revin pe DN6 din lipsa continuității autostrăzii.

DN7 va putea fi evitat aproape complet după finalizarea Autostrăzii Pitești–Sibiu, în timp ce DN15 nu are încă alternativă, Autostrada A8 aflându-se în fază incipientă.

„Anchetele se limitează, de multe ori, strict la aspectele penale, fără o analiză reală a modului în care infrastructura poate fi făcută mai sigură. Pe autostrăzi există accidente, dar consecințele sunt mult mai reduse decât pe drumurile cu o bandă pe sens”, explică Ionuț Ciurea, reprezentant al Asociației Pro Infrastructură, porivit observatornews.ro.

Din totalul accidentelor rutiere înregistrate în 2025, 268 au avut loc pe autostrăzi, cele mai multe pe Autostrada A1, care leagă București de Curtea de Argeș.