x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Auto De la Angel Eyes la XX: Cum arată noul X5

De la Angel Eyes la XX: Cum arată noul X5

de Cătălin F. Vărzaru    |    03 Iul 2026   •   06:20
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
De la Angel Eyes la XX: Cum arată noul X5
Schimbare totală de look pentru BMW X5

BMW a lansat oficial în România noua generație X5, model care vine cu una dintre cele mai importante transformări din istoria sa. Prima noutate care atrage privirea este semnătura luminoasă frontală, unde farurile adoptă un design în formă de X, oferind SUV-ului o identitate vizuală mult mai agresivă și mai ușor de recunoscut.

La profil contribuie și mânerele portierelor integrate în caroserie, o premieră pentru X5, care îmbunătățesc atât aspectul elegant, cât și aerodinamica.

Interiorul primește cele mai noi tehnologii BMW, inspirate din familia Neue Klasse, iar gama de motorizări acoperă toate preferințele: diesel, benzină, plug-in hybrid și, pentru prima dată, versiunea complet electrică iX5. Aceasta promite o autonomie de până la 845 km WLTP, fiind echipată cu cea mai mare baterie montată vreodată pe un model BMW și cu încărcare rapidă.

Noul BMW X5 este deja disponibil pentru comandă în România, cu prețuri care pornesc de la 78.100 euro fără TVA pentru versiunea X5 40d xDrive, în timp ce livrările către clienți sunt programate până la sfârșitul acestui an.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: BMW x5 SUV
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri