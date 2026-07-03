De la Angel Eyes la XX: Cum arată noul X5

La profil contribuie și mânerele portierelor integrate în caroserie, o premieră pentru X5, care îmbunătățesc atât aspectul elegant, cât și aerodinamica.

Interiorul primește cele mai noi tehnologii BMW, inspirate din familia Neue Klasse, iar gama de motorizări acoperă toate preferințele: diesel, benzină, plug-in hybrid și, pentru prima dată, versiunea complet electrică iX5. Aceasta promite o autonomie de până la 845 km WLTP, fiind echipată cu cea mai mare baterie montată vreodată pe un model BMW și cu încărcare rapidă.

Noul BMW X5 este deja disponibil pentru comandă în România, cu prețuri care pornesc de la 78.100 euro fără TVA pentru versiunea X5 40d xDrive, în timp ce livrările către clienți sunt programate până la sfârșitul acestui an.