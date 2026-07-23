Vestul țării este lovit de o secetă tot mai severă. Două râuri au secat, în timp ce restul înregistrează debite extrem de scăzute

Administrația Națională Apele Române a anunțat joi că seceta afectează grav bazinul hidrografic Crișuri. Două cursuri de apă au secat complet, iar patru stații hidrometrice au înregistrat noi minime istorice.

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În același timp, mai multe sectoare de râu au ajuns la debite foarte mici din cauza temperaturilor ridicate, a lipsei precipitațiilor și a secetei prelungite.

În județul Arad, râurile Valea Mare și Timercea au secat complet, în punctele unde sunt monitorizate de hidrologi, după ce debitul lor a ajuns la zero. Situația este critică și pe alte cursuri de apă din județele Bihor și Arad. Barcău, Borod, Valea Izvor (Lucuț), Cigher, Obârșa și Chișindia–Pătrăneasa mai transportă doar cantități foarte mici de apă, fiind aproape de secare.

Debitele au scăzut puternic și pe principalele râuri din zonă. Pe Crișul Repede, la Oradea, curge doar aproximativ 11% din cantitatea obișnuită de apă pentru această perioadă a anului. Situația este similară și pe Barcău și Crișul Negru, unde debitele au coborât mult sub valorile normale.

Scăderea accentuată a debitelor a dus la înregistrarea unor noi minime istorice la patru stații hidrometrice din județul Bihor: Pocola, pe Valea Roșia, Luncasprie și Holod, pe râul Holod, și Chiribiș, pe râul Bistra.

La stația Pocola a fost depășit minimul istoric consemnat în 1969, iar la Chiribiș a fost coborât recordul negativ înregistrat în 1961. În unele cazuri, valorile actuale au coborât sub minime istorice vechi de peste șase decenii, ceea ce evidențiază caracterul excepțional al secetei hidrologice.

Efectele secetei se resimt și în alimentarea cu apă a unor localități din județul Bihor. În satul Meziad, din comuna Remetea, alimentarea cu apă este restricționată zilnic între orele 23.00 și 07.00.

Și în orașul Săcueni, furnizarea apei este restricționată în fiecare noapte, între orele 23.00 și 05.00. Măsuri similare au fost introduse și în comuna Popești, unde mai multe localități sunt alimentate cu apă după un program și cu presiune redusă, între orele 22.30 și 05.30.

Directorul Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Pásztor Sándor, a făcut apel la populație și la agenții economici să utilizeze apa responsabil și să evite risipa, subliniind că situația este monitorizată permanent și că măsurile prevăzute în planul pentru perioada de secetă hidrologică sunt adaptate în funcție de evoluția din teren.

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că Dunărea înregistrează în continuare un debit foarte scăzut la intrarea în țară, de 1.700 mc/s, care este estimat să scadă la 1.650 mc/s până la data de 29 iulie.

Totodată, rămâne în vigoare treapta a III-a de restricții pentru irigații pe sectorul Călărași - Cernavodă, care presupune limitarea utilizării apei pentru irigații în această zonă.

Apele Române și Hidroelectrica au suplimentat cantitatea de apă eliberată pe râurile Olt și Argeș pentru a asigura debitul necesar funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

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(sursa: Mediafax)