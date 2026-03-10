România se înarmează: importurile de arme au crescut cu 190% între 2021 și 2025

Raportul Institutului Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm arată că o creștere importantă a importurilor a existat și în cazul României.

Datele rezultă din raportul publicat luni de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), care compară creșterea cu perioada 2016-2020.

Transferurile globale de arme au crescut cu 9,2% în aceeași perioadă. Statele Unite au continuat să-și consolideze poziția de cel mai mare exportator de arme din lume, în timp ce exporturile din Rusia au scăzut semnificativ, arată și Televiziunea CT24 din Cehia.

Creșterea fluxurilor globale a fost cea mai mare între 2011 și 2015. Cu excepția Europei și a Americilor, importurile de arme către toate celelalte regiuni au scăzut.

Ucraina a reprezentat 9,7% din importurile globale de arme din ultimii cinci ani, aproape jumătate din acestea provenind din Statele Unite, ceea ce o face cel mai mare importator individual de arme din lume. Cu toate acestea, importurile de arme către țară au scăzut brusc anul trecut, ceea ce poate fi explicat printr-o scădere a livrărilor din Statele Unite.

Europa a devenit cel mai mare importator de arme din lume pentru prima dată din anii 1960, reprezentând o treime din importurile globale de arme.

Europa a cumpărat aproape jumătate din armele sale, 48%, din Statele Unite. Aceasta a înlocuit Orientul Mijlociu și a devenit cel mai mare cumpărător de sisteme de armament americane. Exporturile din Statele Unite către Europa au crescut cu 217%.

Statele Unite au reprezentat 42% din totalul transferurilor de arme din ultimii cinci ani, în creștere de la 36% între 2016 și 2020.

Statele Unite au exportat arme către 99 de țări, Europa reprezentând cea mai mare pondere, cu 38%, urmată de Orientul Mijlociu cu 33%. Cel mai mare destinatar pe țări a fost Arabia Saudită, cu o pondere de 12% din totalul exporturilor SUA.

Franța a fost al doilea cel mai mare furnizor de arme, reprezentând 9,8% din total. Exporturile totale din țară au crescut cu 21%, inclusiv 452% în Europa. Cu toate acestea, aproape 80% din armele franceze erau destinate destinațiilor din afara Europei.

Pe lista celor mai mari 40 destinatari de arme și principalii lor furnizori, România se află pe locul 30, înaintea Belgiei, Belarusului, Taiwanului, Ungariei, Serbiei, Canadei, Spaniei și Thailandei.

Ponderea importurilor de arme în România a fost de 0,9% în perioada 2021-2025, cu o creștere de 0,6% (190%) față de perioada 2016-2020, arată datele Institutului.

La capitolul „cei mai mari 25 de furnizori de arme importante și principalii lor destinatari din perioada 2021–2025”, România apare ca destinatar al exporturilor, în a 3-a fază, cu procente de 12 și 16%.

Rusia a fost singurul furnizor de sisteme de armament din topul zece care a înregistrat o scădere a exporturilor, cu 64%, ponderea sa în exporturile globale scăzând la 6,8% de la 21% între 2016 și 2020. Aproape trei sferturi din exporturile rusești au fost destinate Indiei, Chinei și Belarusului.

Germania a depășit China, devenind al patrulea cel mai mare exportator de arme în ultimii cinci ani, reprezentând 5,7% din exporturile globale. Aproape un sfert din totalul exporturilor sale au fost direcționate către Ucraina, iar alte 17% către alte țări europene.

Printre alte țări, exporturile din Italia au crescut cu 157%, mutând țara de pe locul 10 pe locul șase în topul exportatorilor de arme. Peste jumătate din exporturi au fost direcționate către Orientul Mijlociu.

Israelul, al șaptelea cel mai mare furnizor de arme din lume, și-a mărit cota din exporturile globale cu 1,3 puncte procentuale, ajungând la 4,4%, depășind pentru prima dată Marea Britanie, a cărei cotă a fost de 3,4%. Israelul se concentrează pe sistemele de apărare aeriană, care sunt foarte solicitate la nivel mondial.

Republica Cehă a intrat, de asemenea, în topul celor mai importanți 25 de exportatori de arme. Ponderea sa în totalul exporturilor de arme a fost de 0,4%, în creștere cu o zecime de punct procentual între 2016 și 2020. Exporturile totale au crescut apoi cu 62%.

Printre importatori, Asia și Oceania au fost a doua cea mai mare regiune importatoare după Europa, cu o cotă de 31% din importurile globale, în ciuda scăderilor accentuate ale importurilor către Coreea de Sud și China. Ambele țări și-au redus importurile și se bazează din ce în ce mai mult pe armele produse pe plan intern. Aceasta a marcat prima dată când China nu s-a numărat printre primii zece importatori din 1991-1995.

(sursa: Mediafax)