Rezultate Loto 6/49 din 30 iulie 2026. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Joker, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc

Rezultatele Loto 6/49 din 30 iulie. Interesul jucătorilor rămâne foarte ridicat, în special pentru Loto 6/49, unde premiul de categoria I continuă să crească și se află la unul dintre cele mai mari niveluri din ultimele luni. Totodată, reporturi importante sunt înregistrate și la Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 30 iulie 2026:

Loto 6 din 49: 16, 18, 2, 19, 22, 13

Loto 5 din 40: 11, 13, 3, 37, 16, 7

Joker: 6, 38, 24, 37, 39 + 14

Noroc: 5 3 3 3 3 5 3

Super Noroc: 5 4 6 6 7 5

Noroc Plus: 0 8 2 0 6 9

Report de milioane de lei la Loto 6/49

Cea mai mare miză a extragerilor de joi este, fără îndoială, premiul de categoria I la Loto 6/49. Reportul a continuat să crească după ce nici la extragerile anterioare nu a fost desemnat un câștigător al marelui premiu.

Și celelalte jocuri organizate de Loteria Română au atras atenția jucătorilor, întrucât și aici sunt disponibile reporturi consistente la categoriile principale de câștig. Joker continuă să fie unul dintre cele mai urmărite jocuri, în timp ce Noroc și Noroc Plus completează lista premiilor importante puse în joc la extragerile din această săptămână.

Valorile exacte ale reporturilor vor fi actualizate de Loteria Română după validarea oficială a extragerilor.

Mii de câștigători la extragerile precedente

La tragerile loto desfășurate duminică, Loteria Română a acordat zeci de mii de câștiguri, în valoare totală de peste câteva milioane de lei, confirmând interesul constant al românilor pentru jocurile loto.

Printre cele mai importante premii s-a numărat un câștig important obținut la jocul Noroc, la categoria a III-a. Biletul câștigător a fost validat într-o agenție loto din județul Satu Mare.

Tot la extragerea precedentă, opt jucători au reușit să obțină câștiguri importante la categoria a II-a a jocului Loto 6/49. Biletele norocoase au fost jucate atât în agenții loto din mai multe județe ale țării, cât și online, prin platformele oficiale autorizate.

Un alt premiu important a fost înregistrat la Joker, unde un jucător care și-a completat biletul online a câștigat un premiu semnificativ la categoria a II-a.

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