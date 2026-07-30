Actele de proprietate NU se pierd într-un atac cibernetic. Notarii liniștesc populația

După atacul cibernetic care a paralizat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), o întrebare a revenit constant în spațiul public: se poate pierde dreptul de proprietate al unei persoane dacă un incident informatic afectează sistemele statului? Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR) a răspuns oficial, printr-o informare publică: răspunsul este categoric NU.

De ce un atac cibernetic nu afectează actul de proprietate

Explicația ține de modul în care funcționează, de fapt, sistemul notarial. Actul autentic de proprietate — cel prin care ai cumpărat, moștenit sau primit un imobil printr-o procedură notarială — se întocmește într-un singur exemplar original, pe hârtie, care rămâne în arhiva biroului notarial. Către registrele de publicitate imobiliară (adică sistemul e-Terra al ANCPI), notarul trimite doar un duplicat, generat în momentul autentificării actului. Un incident care afectează un sistem informatic, oricât de grav, nu poate atinge deci originalul, pentru simplul motiv că originalul nu a fost niciodată acolo. Mai mult, chiar dacă duplicatul digital ar fi compromis, din arhiva notarială se poate elibera oricând un altul nou, cu aceeași forță probantă legală.

Unde se află arhiva notarială

Arhiva nu este un simplu depozit de hârtii, ci totalitatea registrelor, actelor și documentelor notariale, inclusiv cele preluate de la fostele notariate de stat din perioada 1950-1995. Potrivit Legii 36/1995, arhiva activității notariale este proprietatea statului și trebuie păstrată, conservată și predată în condițiile legii. Depozitele Camerelor Notarilor sunt avizate de Arhivele Naționale ale României, dotate cu sisteme antiefracție, de detecție și stingere a incendiilor și de supraveghere video, iar costurile de păstrare sunt suportate integral din contribuțiile notarilor — o parte din onorariul notarial e destinat exact conservării actelor.

Cine poate scoate un act din arhivă

Legea permite scoaterea actelor originale din arhivă doar în cazurile expres prevăzute. Nici măcar instanțele nu pot cere trimiterea originalului unui testament sau al altui înscris — pot solicita doar copii certificate, iar cercetarea originalului, dacă e absolut necesară, se face de un judecător delegat, la sediul arhivei. Chiar și atunci când un document e ridicat temporar într-un proces penal, locul lui rămâne ocupat de o copie legalizată, scutită de taxe. Copii se pot elibera oricând, dar numai părților actului, succesorilor, reprezentanților acestora sau celor care justifică un drept ori un interes legitim.

Cât timp se păstrează actele

Termenele sunt stabilite pe categorii de documente, prin Nomenclatorul arhivistic al profesiei. Pentru cele mai importante dintre ele — inclusiv actele autentice de dobândire a proprietății — termenul de păstrare este permanent. Nu există, așadar, un moment în care contractul de vânzare al unei persoane să iasă din arhivă pentru că i-a expirat termenul.

Ce se întâmplă dacă notarul nu mai profesează

Lanțul nu se rupe niciodată. Arhiva unui birou notarial care își încetează activitatea este transferată exclusiv în custodia altui birou notarial sau a Camerei, pe bază de proces-verbal și inventar, și se păstrează „ca o singură unitate", fără a fi fragmentată. Dacă biroul notarial nu își respectă obligațiile de conservare, Colegiul director al Camerei preia arhiva acestuia.

Arhivele fostelor notariate de stat

Documentele fostelor notariate de stat au fost preluate de Camerele Notarilor începând din 2004, când multe dintre ele se aflau în subsoluri umede, în spații improprii pentru conservarea pe termen lung. Astăzi sunt păstrate în depozite proprii ale profesiei, cu temperatură și umiditate controlate.

Sunt actele și în format electronic?

Parțial. O parte semnificativă a documentelor, mai ales din dosarele succesorale vechi, a fost scanată și indexată, dar digitizarea nu înlocuiește hârtia — legea prevede clar că actele notariale se întocmesc și se arhivează pe suport hârtie, iar varianta electronică servește doar pentru regăsirea rapidă a unui document. Originalul rămâne întotdeauna cel pe suport de hârtie.

Ce faci dacă nu mai găsești actul

Poți cere oricând un duplicat de pe originalul aflat în arhivă, cu aceeași forță probantă ca actul original, sau copii legalizate ori certificate. Pentru actele dispărute fără să mai existe niciun exemplar original, legea reglementează o procedură separată de reconstituire. Dacă nu știi unde se află astăzi arhiva biroului notarial care a întocmit actul, informațiile despre locul păstrării și gestionarul arhivelor se publică pe site-ul fiecărei Camere a Notarilor și pot fi consultate și pe site-ul UNNPR.