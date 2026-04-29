Cum arată cea mai mică mașină din lume? Povestea autovehiculului de 50 cm care a cucerit internetul

Un Fiat Panda din 1993 a fost transformat într-un autovehicul de numai 50 cm lățime, punând la încercare limitele ingineriei auto.

Mecanicul italian Andrea Marazzi a reconstruit mașina pentru a crea cel mai îngust autoturism din lume, capabil să circule legal pe drumurile publice.

De la o glumă virală, la realitatea tehnică

Imaginile și clipurile cu mașina extrem de mică au explodat pe rețelele sociale, stârnind uimire și dezbateri online.

„Imposibil de condus!” versus „Viitorul mobilității urbane”, sunt cele mai răspândite reacții.

Mașina are patru roți, un singur far frontal și interiorul original dar spațiul interior este atât de limitat încât doar șoferii foarte supli încap, demonstrând că limitele fizicii pot fi împinse extrem, potrivit spynews.ro.