Ajutor de la stat pentru laptele ecologic: fermierii ar putea primi 2 lei pentru fiecare litru vândut

În contextul în care efectivele de vaci certificate bio au scăzut dramatic, iar fermierii reclamă costuri tot mai mari și o piață insuficient dezvoltată, 17 parlamentari de la mai multe partide politice (PSD, AUR, UDMR, SOS și PNL) au pus pe masa senatorilor un proiect de lege privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de lapte ecologic certificat”.

Banii, dați în funcție de producție, nu la număr de animale

Documentul vizează acordarea unui sprijin financiar direct raportat la cantitatea efectivă de lapte ecologic produsă și valorificată, nu doar la suprafața exploatată sau la numărul de animale deținute.

Concret, „valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis este de 2 lei/litru și se acordă pentru cantitatea de lapte ecologic certificat eligibil”, prevede inițiativa.

Cu alte cuvinte, fermierii nu vor fi plătiți pentru simplul fapt că dețin animale sau terenuri certificate ecologic, ci doar pentru laptele bio pe care îl produc și îl pot dovedi prin acte că a fost valorificat, iar inițiatorii subliniază această idee în expunerea de motive.

„Reglementarea propusă aduce un element nou în spațiul românesc: sprijinirea directă a laptelui ecologic certificat pe baza cantității efectiv valorificate, nu doar pe baza deținerii de terenuri, efective sau drepturi istorice de plată. Astfel, sprijinul se leagă de producția reală, verificabilă și trasabilă”, se arată în documentul care însoțește proiectul.

Cine va putea beneficia

Schema de ajutor este deschisă unei game largi de producători agricoli. Astfel, vor putea solicita sprijin: persoane fizice care dețin atestat de producător; persoane fizice autorizate (PFA); întreprinderi individuale și familiale; persoane juridice, indiferent de forma de organizare.

Pe de altă parte, aceștia vor trebui să îndeplinească simultan mai multe condiții, printre care:

• deținerea unor exploatații înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar;

• existența unor efective de animale înscrise în sistemul de agricultură ecologică;

• obținerea certificatului ecologic emis de un organism de control autorizat;

• valorificarea laptelui prin forme care permit verificarea trasabilității și a cantităților livrate;

• lipsa unor decizii definitive de recuperare a unor ajutoare de stat acordate ilegal.

Crescătorii de bivolițe pot intra în program

Sprijinul nu se va limita doar la laptele de vacă. Proiectul prevede că „ajutorul de minimis se acordă pentru laptele ecologic provenit de la speciile de bovine, bubaline, ovine și/sau caprine crescute în sistem de agricultură ecologică certificată”.

În schimb, laptele aflat în perioada de conversie către sistemul ecologic nu va fi eligibil, cu excepția situațiilor în care legislația europeană și certificatul emis de organismul de control permit comercializarea lui ca produs ecologic.

Schema este construită în baza regulilor europene privind ajutoarele de minimis în agricultură. Astfel, un beneficiar nu poate încasa mai mult de echivalentul a 50.000 de euro.

„Valoarea totală a ajutorului de minimis acordată unui beneficiar nu poate depăși suma de 50.000 euro pe durata oricărei perioade de 3 ani”, prevede proiectul legislativ.

De asemenea, dacă solicitările depășesc bugetul anual aprobat, cuantumul sprijinului va fi redus proporțional pentru toți beneficiarii, plățile ar urma să fie făcute în două tranșe pe an.

Un sector aflat în declin

„Producția de lapte ecologic presupune costuri suplimentare față de producția convențională, generate de obligațiile privind furajarea, bunăstarea animalelor, trasabilitatea, certificarea, controlul, separarea fluxurilor de producție și respectarea normelor europene privind producția ecologică”, argumentează inițiatorii măsura propusă.

În același timp, aceștia susțin că fermierii nu reușesc întotdeauna să recupereze aceste costuri prin prețul obținut pe piață.

„Fără un sprijin direct, predictibil și proporțional cu producția efectiv valorificată, există riscul reducerii interesului pentru conversia și menținerea efectivelor în sistem ecologic”, avertizează autorii proiectului, subliniind că datele de pe piață arată deja o scădere semnificativă a numărului de vaci de lapte ecologice din România.

Dacă în 2014 existau aproximativ 23.000 de vaci certificate ecologic, în 2024 numărul acestora a ajuns la doar 14.000.

„România se află, alături de Polonia, pe ultimele locuri în Europa la producția de lapte ecologic”, se mai arată în expunerea de motive, în ciuda faptului că țara noastră dispune de aproximativ 200.000 de hectare de pășuni ecologice certificate. Potrivit inițiatorilor, suprafața mare de pășuni ecologice demonstrează că există un potențial important de dezvoltare.

Impact bugetar de aproape 100 de milioane de lei pe an

Pe baza datelor Eurostat privind productivitatea medie și a efectivelor existente, inițiatorii estimează că schema ar putea genera un cost anual brut de aproape 100 de milioane de lei.

Conform calculului prezentat în expunerea de motive, se produc circa 49,7 milioane de litri de lapte ecologic, iar înmulțiți cu 2 lei pe litru, rezultă aproximativ 99,3 milioane de lei.

„Această estimare are caracter prudent și orientativ, întrucât nu toate cantitățile produse de efectivele certificate ecologic sunt în mod necesar valorificate ca lapte ecologic certificat, cu documente justificative”, se precizează în expunere.

Impactul efectiv ar urma să fie limitat atât de plafonul anual stabilit prin bugetul Ministerului Agriculturii, cât și de plafonul individual de 50.000 de euro aplicabil fiecărui beneficiar.

Inițiatorii susțin însă că programul va avea efecte sociale și economice importante, mai ales în zonele vulnerabile.

„Zonele predispuse depopulării sunt exact cele în care există cea mai mare concentrație de pășuni ecologice, iar persoanele din aceste zone nu au alte alternative pentru a-și întreține familia decât creșterea animalelor”, se arată în expunerea de motive.

Noua schemă ar putea contribui la menținerea fermelor mici și mijlocii, la stimularea fiscalizării vânzărilor, la dezvoltarea centrelor locale de colectare și procesare și la reducerea dependenței de importurile de produse lactate ecologice.