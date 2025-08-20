Șoferii din România plătesc astfel preț dublu pentru starea proastă a drumurilor. O distanță de 5.000 de kilometri este echivalentă cu 15.000 de kilometri parcurși în Olanda, iar maşinile necesită reparaţii de trei ori mai devreme decât cele din vestul Europei. Gropile, traficul intens și praful afectează grav componentele mașinilor, iar costurile reparațiilor ajung să fie mult mai mari decât în țările occidentale.

Facturi uriașe pentru repararea mașinilor

Un studiu realizat de o companie de piese auto arată că România are cel mai ridicat scor de risc în ceea ce privește deteriorarea autovehiculelor, de peste 98%, în timp ce țări precum Ungaria, Letonia sau Polonia se situează mult mai jos.

Șoferii reclamă facturi uriașe: „Am schimbat caseta de direcție luna aceasta și am plătit peste 6.000 de lei. Mi se pare revoltător, mai ales că drumurile nu se repară”, spune un conducător auto. Alt șofer povestește că a dat aproape 2.000 de lei pentru schimbarea ambreiajului, inclusiv manopera.

Cauzele degradării mașinilor

Investițiile greoaie în infrastructură dar și faptul că străzile și trotuarele nu se spală, duc la trafic aglomerat, ambuteiajel recvente și pra, carel sunt principalele cauze pentru uzura accelerată a pieselor, în special a filtrelor de particule, avertizează specialiștii. „Mașinile moderne, dotate pentru reducerea poluării, suferă din cauza traficului lent și a timpului petrecut în oraș. Dacă o defecțiune nu este remediată, se pot declanșa și alte probleme”, explică Dan Barbu, președintele Patronatului Operatorilor de Service Auto.

Cum pot șoferii să își recupereze banii pierduți

Procedura de recuperare a banilor plătiți pentru repararea mașinilor este anevoioasă. Victimele avariilor provocate de drumurile proaste trebuie să fotografieze sau să filmeze zona periculoasă, să solicite un proces-verbal de constatare de la poliție și să notifice compania de drumuri. Cele mai multe cazuri ajung în instanță. „Autoritățile nu plătesc de bună voie, iar procesele pot dura mult timp”, spune avocatul Cătălin Crăciunescu.

Mulți șoferi renunță la procese, alegând să suporte reparațiile mici, însă unii au câștigat deja în instanță despăgubiri. „Mi-am spart o jantă și am preferat să nu merg la avocați pentru că era o sumă mică. Prieteni de-ai mei însă au dat în judecată și au obținut despăgubiri”, spune un conducător auto.

Un factor suplimentar care crește riscul defecțiunilor este vechimea parcului auto din România: 80% mașini au mai mult de un deceniu, iar componenta auto veche este mai vulnerabilă la deteriorări, potrivit observatornews.ro.

Drumurile deteriorate rămân o problemă majoră pentru șoferii români, iar recuperarea cheltuielilor pe reparații se dovedește o bătălie grea cu autoritățile.