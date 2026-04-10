Europenii se răscoală împotriva UE: 58% refuză să renunțe la mașinile cu motor pe benzină până în 2035!

58% din europeni spun NU mașinilor electrice! Revolta împotriva UE explodează

Aproape 60% dintre respondenți, din șase țări cheie, spun un ferm „NU” planului ambițios al Comisiei Europene de a face blocul carbon-neutral până în 2050. Dar oare va ceda UE în fața valului popular?

Această revoltă populară vine într-un moment critic, când industria auto europeană se luptă pentru supraviețuire. Presiunile din partea Chinei, cu tehnologii electrice mai ieftine, și tarifele lui Donald Trump amenință să îngroape producătorii tradiționali. Legea din 2023, aprobată cu mari eforturi, impunea ca toate vehiculele noi să fie zero-emisii la țeavă din 2035. Însă, mai puțin de doi ani mai târziu, producătorii auto și aliații lor politici cer revizuiri urgente.

Belgienii, cei mai vocali protestatari: 72% împotriva interzicerii!

Sondajul European Pulse, realizat de Cluster17 pentru POLITICO și beBartlet între 13 și 21 martie, a chestionat 6.698 de europeni din Spania, Germania, Franța, Italia, Polonia și Belgia. Rezultatele șochează: belgienii conduc topul opoziției cu un uluitor 72%! Chiar și germanii, din inima industriei auto europene (BMW, Volkswagen, Mercedes), sunt împotrivă în proporție de 60%. Această discrepanță subliniază un conflict profund între dorințele consumatorilor reali și agenda „verde” a elitelor de la Bruxelles.

De ce această furie? Mulți europeni văd în tranziția forțată spre electric un risc major pentru buzunar și mobilitate. Prețurile ridicate ale bateriilor, autonomia limitată și infrastructura de încărcare insuficientă îi fac pe șoferi să ezite. Un sondaj Deloitte din 2025 confirma trendul: 45% dintre belgieni preferă în continuare diesel sau benzină, chiar dacă guvernul lor oferă taxe corporative avantajoase pentru EV-uri.

Datele de vânzări spun altceva: hibrizii domină piața!

Pe hârtie, combustia internă pare condamnată. Conform Asociației Europene a Producătorilor de Automobile (ACEA), în februarie 2026, cota de piață a mașinilor pe benzină și motorină a scăzut cu 8 puncte procentuale față de anul precedent, ajungând la doar 30,6%. Hibrizii, cu motor termic plus electric, au explodat la 39%, iar vehiculele pur electrice au 18,8%. Este un semnal clar: europenii aleg soluții practice, nu revoluții radicale.

Dar realitatea pieței ascunde capcane. Războiul din Iran a declanșat o criză energetică, cu prețuri la carburanți în creștere galopantă. Experții auto prevăd un interes crescut pentru EV-uri second-hand, însă efectele asupra vânzărilor noi vor întârzia luni întregi, din cauza decalajului dintre comenzi și livrări. Între timp, Comisia Europeană a propus în decembrie un „pachet auto” care salvează motorul termic post-2035 – prin compensarea emisiilor cu oțel verde sau combustibili alternativi precum e-fuels sau hidrogen.

Industriei auto europene îi freamătă pământul sub picioare

Europa, leagănul automobilelor premium, riscă să piardă teren în fața giganților chinezi BYD sau NIO, care domină cu baterii mai bune și prețuri agresive. Costurile energetice exorbitante din UE, combinate cu amenințarea tarifelor americane sub Trump, fac tranziția și mai dureroasă. Producătorii cer flexibilitate: de ce să interzici tehnologia dovedită când hibrizii reduc deja emisiile cu 30-50% față de purii termici?

Parlamentul European și statele membre se luptă acum pentru reformarea legii din 2035. Germania, Italia și Polonia – țări cu tradiție auto puternică – presează pentru excepții. Italia, de exemplu, cu Fiat și Stellantis, vede în hibrizi o punte spre viitor, nu un pas înapoi. Sondajul POLITICO amplifică aceste voci: consumatorii nu sunt convinși de visele verzi ale Comisiei.

Va ceda UE? Viitorul mobilității atârnă de un fir

Această opoziție masivă pune sub semnul întrebării întregul Green Deal. Dacă 58% din europeni resping planul, oare va prevala voința populară sau ambițiile climatice? Experții estimează că, fără ajustări, industria auto ar putea pierde sute de mii de locuri de muncă până în 2030. Totuși, trendul hibrizilor arată o cale de mijloc: tehnologie hibridă avansată, cu emisii minime, ar putea împăca protecția climei cu realitatea economică.