Ciprian Ciucu nu exclude complet varianta unui executiv minoritar PSD

Întrebat dacă Partidul Național Liberal ar susține prin vot un eventual guvern monocolor PSD, Ciucu a evitat un refuz categoric, dar a transmis că social-democrații trebuie mai întâi să demonstreze că pot construi o majoritate și un executiv funcțional. „E foarte greu să vă răspund. Nu-mi place, de fapt, să zic din prima nu”, a afirmat liderul liberal.

Liderul liberal susține este relativ simplu să dărâmi un guvern atunci când există nemulțumiri și când se formează majorități conjuncturale, însă adevărata provocare este construirea unei alternative viabile. „Pe un fond de nemulțumire, te aduni acolo, cu extremiștii, funcționezi ca o mulțime comună și îți dai jos guvernul. Dar aici întrebarea este: poți să pui altul în loc?”, spune liderul liberal.

Ciucu a sugerat că acesta ar fi trebuit să fie și mesajul transmis de președintele Nicușor Dan către PSD după după căderea guvernului. „Ai dat jos guvernul? Hai, fă-ți un guvern”, a transmis prim-vicepreședintele PNL București, susținând că responsabilitatea de a veni cu o majoritate și cu o formulă de guvernare funcțională aparține celor care au contribuit la înlăturarea executivului.

Liderul liberal a adăugat însă că nu poate garanta sprijinul PNL pentru o asemenea formulă și că inclusiv acordarea unui simplu vot de investitură este puțin probabilă. „Nu spun că vom vota un asemenea guvern. În cel mai bun caz, pentru ei, doar un vot de investitură, dar mi-e greu să cred și că acest vot ar putea să fie dat. Pentru că nu merită”, a declarat Ciprian Ciucu.

Potrivit lui Ciucu, PSD va continua să se erodeze electoral, iar o parte importantă a electoratului său va fi preluată de AUR în viitor.

„Cel mai probabil PSD va fi din ce în ce mai mic (...), iar tipul de electorat care votează PSD va fi preluat de AUR. Vor fi două poluri, un pol de tip AUR – Georgescu, Simion și această categorie de oameni - și un alt pol mai civic, rațional, format în jurul PNL și USR. Așa văd lucrurile pe viitor”, a declarat Ciprian Ciucu.

(sursa: Mediafax)