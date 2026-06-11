Eugen Tomac despre relația țării cu Republica Moldova dacă rămâne premier

Întrebat ce măsuri ar lua pentru a sprijini aderarea Republicii Moldova la UE și ce ar face concret din poziția de premier, Tomac a spus că procesul de integrare europeană este inevitabil.

„În mod sigur, Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană. Ceea ce îmi doresc însă să fac este mai mult pentru cetățenii români și pentru cei ai Republicii Moldova și am trei priorități aici pe dimensiunea relației cu Republica Moldova. Mi-aș dori foarte mult să avem rapid un acord privind crearea unui spațiu comunicațional comun, astfel încât toate entitățile media, radio și televiziune din România să aibă acces liber pe piața din Republica Moldova și reciproc, cele din Republica Moldova pe piața media din România. Acest aspect ar ajuta enorm Republica Moldova să își consolideze reziliența în ceea ce privește propaganda Federației Ruse, care este foarte agresivă în Republica Moldova. De asemenea, îmi doresc foarte mult să construim punți solide pentru generațiile viitoare, să avem un sistem de învățământ integrat, practic identic în România și Republica Moldova, iar asta ține de decizia celor două guverne. Aceste măsuri ar fi complementare cu procesul de integrare europeană. Mi-aș dori să avem olimpiade comune între elevii din România și Republica Moldova, pentru că noi, chiar dacă suntem două state independente, atât în România cât și în Republica Moldova sunt români majoritari și, evident, din acest punct de vedere avem o obligație și morală și instituțională să acționăm în această direcție. Și deja am informat. Îmi doresc foarte mult să stimulăm competițiile și activitățile sportive între federațiile din cele două state, pentru că cred că această dimensiune trebuie stimulată și, de ce nu, chiar să avem o Cupă a României și Republicii Moldova. Trebuie să avem curaj să mergem înainte și să dezvoltăm proiecte mult mai îndrăznețe, și aceasta este viziunea mea.”, a spus acesta.

El a precizat că una dintre prioritățile sale ar fi crearea unui spațiu media comun între România și Republica Moldova, cu acces reciproc pentru instituțiile de presă.

În opinia sa, o astfel de măsură ar întări reziliența Republicii Moldova în fața dezinformării și a propagandei externe, în special din partea Federației Ruse.

„Trebuie să avem curaj să mergem înainte și să dezvoltăm proiecte mult mai îndrăznețe, și aceasta este viziunea mea”, a adăugat Eugen Tomac.

(sursa: Mediafax)