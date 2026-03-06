România așteaptă turiști goniți de război

La fel s-a întâmplat și în 2020-2021, când piața a fost afectată de închiderea pe termen mai lung a unor țări, iar cele care au deschis hotelurile mai repede au avut de câștigat. România ar putea fi una dintre țările câștigătoare în actuala situație, dacă românii se vor reorienta către turismul intern și dacă o parte din turiștii străini vor alege țara noastră ca destinație sigură pentru vacanțe, în acest an, spun reprezentanții mai multor agenții. Deocamdată, promovarea țării noastre pe plan extern merge foarte slab, iar la târgul de turism de la Berlin, care este în plină desfășurare, avem un stand care nu spune prea mult despre ce avem de oferit, pentru că bani pentru promovare tot nu sunt.

„Stornăm!” - este cuvântul de ordine pentru agențiile de turism din România care au vândut deja vacanțe în Israel, în Dubai, la Doha, în Cipru, iar lista țărilor nefrecventabile continuă să crească, pe măsură ce conflictul cu Iranul se extinde. Reprezentanții agențiilor de turism sunt nemulțumiți de lipsa totală de implicare a Ministerului Afacerilor Externe din România care nu le ajută cu nimic, iar anunțurile pe care le face MAE afectează și mai mult activitatea agențiilor, pentru că vin pe un fond de panică, astfel încât turiștii își cer banii înapoi chiar și pentru destinațiile care nu sunt afectate de război.

În acest moment, agențiile de turism nu știu în ce măsură își vor putea recupera banii de la furnizori, pentru că plățile pentru hoteluri, zboruri și alte servicii turistice deja au fost făcute, din banii celor care cumpăraseră vacanțe în destinațiile deja nefrecventabile. Există și un risc major de faliment pe această piață, dar cel puțin agențiile mari, care au experiență și au mai trecut prin astfel de situații, vor reuși să se mențină pe piață și să vândă alte destinații.

„Evident, o anumită perioadă, Dubaiul și Abu Dhabi vor fi evitate, după care totul va reveni la normal. Dubai și Doha vor fi evitate ca stop pe cursele aviatice. Se poate merge în orice destinație, în afară de Dubai, Abu Dhabi și Israel, evident. Referitor la destinații de tip Dubai, situația este dificilă. Agențiile românești au bani plătiți în avans. Dacă și când vor recupera banii, îi vor restitui. Cea mai bună soluție este amânarea vacanțelor în aceste destinații”, a explicat Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, pentru Jurnalul.

Există hoteluri bune și în țară

Există și o parte pozitivă a acestei crize din turismul mondial, care ar putea avantaja România, iar agențiile care s-au axat pe turismul intern și pe incoming (aducerea turiștilor străini în țara noastră) se pregătesc să lanseze noi oferte, pentru a atrage cât mai mult din totalul turiștilor care acum caută noi locuri în care să călătorească.

„Agențiile sunt pe minus în momentul acesta, dar e mai bine așa, decât să meargă acolo cu turiștii și să fie probleme. Deja au fost făcute oferte pentru cei care vor să înlocuiască vacanțele în aceste zone cu alte destinații. Ministerul de Externe dă recomandări, dar nu peste tot sunt probleme. Evident că România ar putea câștiga turiști, în această situație. Oamenii își vor aminti că sunt hoteluri foarte bune, de 4 și 5 stele, și în România. Destinația va fi atractivă și pentru turiștii străini, dacă se închid câteva țări. Poate nu România va fi principalul câștigător, dar în mod cert va avea de câștigat și pe plan intern, și pe incoming”, a explicat, pentru Jurnalul, Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

Turiștii aleg alte destinații

Cele mai multe agenții au dat banii înapoi sau au făcut oferte pentru alte destinații imediat după ce s-au anunțat atacurile în destinațiile afectate. Conflictul din Orientul Mijlociu și închiderea spațiului aerian în mai multe state din regiune au dus deja la anulări și suspendări de zboruri, afectând turiști din întreaga lume, inclusiv români. ANAT a anunțat, într-un comunicat de presă, că pentru turiștii care au apelat la agenții de turism există sprijin real: profesioniști care monitorizează situația, caută soluții, oferă asistență și intervin pentru a identifica cele mai rapide și sigure variante de revenire acasă.

Situația este mai complicată pentru cei care au făcut rezervări pe cont propriu, pentru că fiecare anulare înseamnă multe ore de incertitudine, apeluri fără răspuns și soluții greu de găsit într-un context deja complicat.

„Consilierii de vacanță din agențiile de turism membre ANAT sunt în contact direct cu toți turiștii aflați în destinațiile afectate. Fiecare caz este tratat individual. Se caută soluții de rerutare, reprogramare sau întoarcere în siguranță, în funcție de evoluția situației. Nimeni nu este lăsat singur în aceste momente dificile. ANAT are protocoale de criză care au fost îmbunătățite continuu, cu agențiile de turism implicate, pe durata crizelor din anii anteriori. Turiștii afectați au contactat prin toate mijloacele de comunicare, în primul rând agențiile de turism, din primele ore ale conflictului”, subliniază Cristian Bărhălescu, președintele Consiliului Regional Sud Est ANAT.

Cele mai multe destinații rămân sigure

Traian Bădulescu, consultant în turism, a făcut, la rândul lui, o scurtă analiză a pieței turismului în contextul actual. Acesta a explicat, pentru Jurnalul, că numărul total al românilor aflați în Dubai este de aproximativ 14.000, majoritatea fiind persoane care au călătorit individual sau români care lucrează acolo. Doar circa 2.000 sunt turiști care au achiziționat pachete prin agenții.

„Pentru turiștii plecați prin agenții, primele trei nopți suplimentare de cazare au fost suportate de agențiile de turism. Ulterior, situația este gestionată în funcție de deciziile autorităților și de reluarea traficului aerian. Ne îndreptăm, cel mai probabil, spre o perioadă de reconfigurare temporară a fluxurilor turistice, dar este un domeniu rezilient, care reacționează imediat la factorul emoțional și la percepția de risc. În prezent, cele mai multe destinații turistice rămân accesibile și sigure. Se observă deja o orientare mai puternică spre România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania și Italia - destinații europene accesibile, cu zbor direct sau mașina personală. Destinațiile din proximitatea zonei de conflict sunt cele mai vulnerabile la anulări sau amânări, chiar dacă, în realitate, multe dintre ele nu sunt direct afectate”, a explicat Bădulescu.

De asemenea, pentru călătoriile spre Asia de Sud-Est sau Extremul Orient, unde multe rute includ escale în hub-uri precum Dubai sau Doha, există întârzieri și rerutări. ANAT recomandă turiștilor care au escale în aceste aeroporturi să aștepte clarificarea situației. Dacă tensiunile se vor prelungi, companiile aeriene și touroperatorii vor identifica alternative viabile.

Cel mai afectat segment este cel al city break-urilor și al sejururilor în Dubai, inclusiv pachetele dinamice (zbor + hotel), precum și circuitele care aveau conexiuni prin aeroporturile din zonă.

În cazul suspendării zborurilor sau al imposibilității obiective de operare, agențiile aplică procedurile legale și comerciale standard: reprogramarea vacanței pentru o dată ulterioară rerutarea prin alte aeroporturi, dacă este posibil oferirea unei destinații alternative returnarea sumelor, acolo unde contractele și contextul permit.