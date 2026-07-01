Ford: Inteligența artificială nu a putut înlocui inginerii. Peste 300 de specialiști au fost reangajați

Constructorul auto american a reangajat peste 300 de inspectori și ingineri cu experiență, după ce sistemele bazate pe AI nu au oferit rezultatele așteptate.

Reprezentanții companiei spun că inteligența artificială este un instrument valoros, însă eficiența ei depinde de modul în care este antrenată și de calitatea datelor folosite.

Ford a mizat pe AI pentru verificarea calității automobilelor

În ultimii ani, Ford a integrat inteligența artificială în mai multe etape ale procesului de fabricație, inclusiv în controlul calității vehiculelor.

Compania a instalat aproximativ 900 de camere inteligente, capabile să identifice defectele direct pe liniile de producție și să contribuie la reducerea întreruperilor din lanțul de aprovizionare.

La acel moment, oficialii companiei considerau că tehnologia va reduce costurile și va crește eficiența fabricilor.

Inteligența artificială nu a oferit rezultatele așteptate

Realitatea s-a dovedit însă mai complicată.

Charles Poon, vicepreședinte pentru ingineria componentelor auto, a declarat că Ford a supraestimat capacitatea AI de a înlocui experiența acumulată de specialiști în zeci de ani de activitate.

„Inteligența artificială este un instrument extraordinar, dar este doar la fel de bună precum informațiile cu care este antrenată”, a explicat acesta.

Oficialul a recunoscut că producătorul american nu a valorificat suficient experiența inginerilor care au participat la dezvoltarea mai multor generații de automobile.

Peste 300 de ingineri veterani au fost reangajați

Pentru a corecta situația, Ford a readus în companie peste 300 de inspectori și ingineri experimentați, care au rolul de a:

perfecționa sistemele bazate pe inteligență artificială;

transmite cunoștințele acumulate noilor generații de angajați;

îmbunătăți procesele de verificare a calității.

Potrivit companiei, tocmai experiența acestor specialiști este cea care permite AI să învețe și să ia decizii mai precise.

Automatizarea nu poate înlocui complet experiența umană

Charles Poon a admis că introducerea inteligenței artificiale nu a fost suficientă pentru obținerea unor produse de calitate superioară.

„Am crezut, în mod greșit, că simpla introducere a inteligenței artificiale și utilizarea cerințelor de proiectare vor produce automat un produs de înaltă calitate”, a declarat acesta.

Conducerea companiei spune că sistemele automate trebuie instruite de cei mai experimentați oameni din industrie pentru a deveni cu adevărat eficiente.

Ford revine în topul calității auto

Anunțul privind reangajarea specialiștilor vine în același timp cu o veste pozitivă pentru constructorul american.

Ford a revenit pe primul loc în studiul JD Power Initial Quality Study, unul dintre cele mai importante clasamente privind calitatea automobilelor noi din Statele Unite.

Este pentru prima dată din 2010 când compania ocupă această poziție.

Potrivit Ford, rezultatul a fost posibil după o amplă reorganizare internă, care a inclus schimbări la nivelul conducerii din inginerie, producție și lanțul de aprovizionare, dar și revenirea în companie a unor ingineri veterani, considerați esențiali pentru menținerea standardelor de calitate.

Cazul Ford evidențiază una dintre limitele actuale ale inteligenței artificiale: deși poate accelera procesele și automatiza numeroase activități, experiența și judecata oamenilor rămân indispensabile în domenii complexe precum proiectarea și verificarea calității automobilelor.