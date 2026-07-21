Gust natural, textură perfectă: Iaurt grecesc de casă cu doar două ingrediente

Pentru mulți oameni, iaurtul este un produs nelipsit din lista săptămânală de cumpărături. Tot mai multe persoane descoperă însă că varianta făcută acasă este ușor de preparat și are un gust mai natural.

Rețetă de iaurt grecesc

IIngrediente:

un litru de lapte integral;

o lingură de iaurt simplu cu culturi vii.

Laptele integral oferă consistența bogată și textura cremoasă, în timp ce iaurtul simplu are rolul de „starter”, furnizând bacteriile necesare procesului de fermentație.

Rezultatul este un iaurt fără stabilizatori și agenți de îngroșare, cu un gust mai apropiat de un produs natural.

Mod de preparare

Procesul este mai simplu decât pare. Laptele trebuie încălzit până la aproximativ 85 de grade Celsius, apoi lăsat să se răcească până ajunge la 43 de grade Celsius, temperatura potrivită pentru dezvoltarea culturilor bacteriene.

După răcire se adaugă o lingură de iaurt simplu, amestecul se pune într-un recipient acoperit și se lasă într-un loc călduros timp de 6-8 ore.

După perioada de fermentare, iaurtul are deja consistența specifică, însă textura finală se obține după câteva ore la frigider. În acest timp, produsul se îngroașă și devine mai dens.

Citește și Care este cel mai sănătos lapte? Nutriționiștii explică cele mai populare variante

Secretul unui iaurt gros

Grosimea iaurtului depinde de tipul de lapte și de durata fermentării. Cu cât procesul este mai lung, cu atât gustul devine mai intens, iar textura mai compactă.

Pentru cei care preferă un iaurt foarte dens, asemănător cu o cremă sau cu brânza proaspătă, există și varianta strecurării. Iaurtul poate fi pus într-o pânză de brânză sau într-un material curat pentru eliminarea zerului în exces.

Acest pas nu este obligatoriu dar poate transforma iaurtul într-un produs cu o consistență mult mai bogată.

Cantitatea obținută este similară cu cea de lapte pe care o folosești: un litru de lapte produce aproximativ un litru de iaurt de casă.

Rețeta nu necesită aparatură specială și poate fi adaptată în funcție de preferințe, prin adăugarea ulterioară de fructe, miere, nuci sau alte ingrediente, potrivit citymagazine.si