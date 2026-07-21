Ediţia a cincea a Masterclass-ului Internațional de Dirijat susţinut de David Crescenzi în Festivalul Internațional „Ionel Perlea” se va încheia cu două reprezentații integrale ale operei Bărbierul din Sevilla

Ediția din acest an este dedicată capodoperei lui Gioachino Rossini, Bărbierul din Sevilla, pe care participanții o vor studia și o vor dirija în cadrul unor spectacole complete. Masterclass-ul se remarcă printr-un format unic la nivel european, fiind singurul curs de dirijat de operă care se încheie cu două reprezentații integrale, susținute de cursanți alături de soliști profesioniști proveniți de la toate teatrele de operă din România.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Publicul este invitat la cele două spectacole în datele de 25 iulie 2026 (la Sala Europa, Slobozia) și 26 iulie 2026 (la Sala „George Enescu” a Universității Naționale de Muzică din București).

La ediția din acest an participă 10 tineri dirijori din România, Spania și China, confirmând caracterul internațional al programului și interesul tot mai mare pe care acesta îl suscită în rândul noii generații de muzicieni.

Opera reprezintă una dintre cele mai complexe forme de expresie muzicală, solicitând dirijorului competențe tehnice, expresive și interpretative de cel mai înalt nivel. Recunoscut pentru expertiza sa în repertoriul italian, maestrul David Crescenzi și-a dedicat activitatea pedagogică formării tinerilor dirijori din România și din străinătate, fiind, de-a lungul timpului, mentor pentru artiști din Italia, Franța, Belgia, Germania și Coreea.

Prin această ediție aniversară, Masterclass-ul Internațional de Dirijat își reafirmă misiunea de a crea un cadru de excelență pentru pregătirea practică a viitorilor dirijori de operă și de a oferi publicului experiența unor spectacole realizate în contextul unui program educațional de înalt nivel.

Evenimentul va fi urmat în perioada 29-31 iulie, la Slobozia, de Concursul Internaţional de Dirijat „Ionel Perlea” – ediţia a X-a.

Festivalul Internațional „Ionel Perlea” este organizat de Centrul Cultural „Ionel Perlea”, în parteneriat cu Asociația Suonarte, sub auspiciile și cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița.