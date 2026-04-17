Hibrid cu AI. Motor cu eficiență record

de Cătălin F. Vărzaru    |    17 Apr 2026   •   10:15
Geely a prezentat o nouă generație de sistem hibrid, care integrează un motor termic cu o eficiență de 48,41%, cea mai mare raportată pentru un model de serie.

Tehnologia promite un consum extrem de redus, de aproximativ 4 litri/100 km la o utilizare în traficul de zi cu zi, și performanțe superioare față de hibridele convenționale.

Noul sistem este coordonat de inteligență artificială, care optimizează în timp real funcționarea motorului și a componentelor electrice, în funcție de stilul de condus și condițiile de drum.

În plus, motorul termic funcționează mai rar, ceea ce contribuie la reducerea consumului și a uzurii. Puterea sistemului hibrid ajunge la valori ridicate, oferind o experiență de condus dinamică, fără a compromite eficiența. Prin această lansare, Geely își consolidează poziția în cursa globală pentru dezvoltarea celor mai eficiente tehnologii hibride.

 

Subiecte în articol: hibrid ai motor eficienta record
TOP articole pe Jurnalul.ro:
