Rugăciune de Rusalii pentru spor, liniște și sănătate în familie

În România, ambele zile sunt sărbători legale, însă doar a doua zi de Rusalii, 1 iunie, aduce efectiv o zi liberă pentru angajați, întrucât prima este duminică. Totodată, data coincide în acest an cu Ziua Internațională a Copilului.

Tradiții de Rusalii

Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie, ceea ce, potrivit tradiției, presupune oprirea muncilor grele și dedicarea timpului rugăciunii și reculegerii.

În multe zone din țară, credincioșii obișnuiesc să își împodobească locuințele cu ramuri verzi de nuc sau tei, considerate simboluri ale limbilor de foc și ale prezenței Sfântului Duh.

În prima zi de Rusalii, credincioșii rostesc în mod tradițional rugăciunea „Împărate Ceresc”, fiind una dintre cele mai importante rugăciuni adresate Sfântului Duh. Aceasta este invocată pentru binecuvântare, liniște sufletească și protecție spirituală în familie și în gospodărie.

O altă rugăciune specifică acestei sărbători este rostită în cadrul slujbei speciale numite Vecernia Plecării Genunchilor, oficiată în biserici în ziua de Rusalii. În timpul acestei slujbe, credincioșii îngenunchează pentru prima dată după Paște și se citesc mai multe rugăciuni de invocare a Sfântului Duh, fiind momente de purificare și întărire spirituală.

Tradiția ortodoxă presupune ca aceste rugăciuni să fie rostite pentru ocrotire, iertare și întărirea credinței, fiind asociate cu ideea de curățire sufletească și protecție împotriva încercărilor vieții.

Rugăciunile de Rusalii rămân astfel un element central al sărbătorii, îmbinând dimensiunea liturgică cu obiceiuri populare păstrate în numeroase comunități din România.

Rugăciunea „Împărate Ceresc”

„Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi, nemernicii, ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Şi ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci.

Şi aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!”