Nicușor Dan explică traiectoria dronei de la Galați și sare în apărarea lui Ilie Bolojan

Întrebat despre traiectoria dronei, Nicușor Dan a răspuns că un grup de 43 de drone a venit dinspre est. Au traversat Ucraina la 20-30 de kilometri nord de Dunăre, în direcție est-vest. Pe teritoriul ucrainean, o parte a fost doborâtă.

Una dintre ele a fost lovită kinetic deasupra orașului Reni. Impactul i-a modificat traiectoria. Drona a deviat și a ajuns la Galați.

Referitor la întrebarea dacă traiectoria s-a modificat aleatoriu sau deliberat, președintele a răspuns că a fost vorba strict de efectul lovirii kinetice.

Întrebat dacă îl deranjează că premierul Bolojan și-a delegat atribuțiile și nu a participat la ședința CSEAP, Nicușor Dan a răspuns scurt. A spus că a fost un eveniment extraordinar și că autoritățile au reacționat bine. A adăugat că nu trebuie amestecate lucrurile cu politicul.

Întrebat ce le transmite galațenilor în cazul unor noi alerte, președintele a răspuns că fiecare trebuie să consulte instrucțiunile specifice zonei în care locuiește. Acestea sunt disponibile la comitetul județean pentru situații de urgență.

(sursa: Mediafax)

Andreea Tobias, andreeat@mediafax.ro

Keywords:NICUȘOR DAN, GALAȚI