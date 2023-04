APIA: Creştere cu 27,7% a înmatriculărilor de autoturisme noi, în T1, maşinile ''verzi'', creștere de aproape 35%

Conform statisticii oficiale, pe piaţa naţională, în topul primelor zece mărci de autoturisme şi autovehicule comerciale, după primele trei luni din acest an, pe primul loc se află Dacia - cu 13.652 de unităţi, urmată de Renault (4.422 unităţi), Ford (2.516), Hyundai (2.457), Mercedes-Benz (2.404), Toyota (2.346), Skoda (2.218), Volkswagen (2.195), BMW (1.247) şi Suzuki (969).



Segmentul autoturismelor reprezintă aproximativ 85% din totalul pieţei şi au înregistrat, în luna martie 2023, un volum de 12.120 de unităţi, cu 11,2% mai mult decât în luna similară din 2022.



În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în intervalul de referinţă, motorizările pe benzină înregistrează o creştere de 1,6% faţă de perioada similară din anul anterior, ajungând, astfel, la o pondere de 67,1%. În ceea ce priveşte autoturismele echipate cu motoare diesel, acestea înregistrează o scădere de 2,6%, de la an la an, şi deţin o cotă de 12,8% din total.



Pe de altă parte, autoturismele "electrificate", respectiv cele electrice (100% şi hibride plugin), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), au ajuns la o cotă de piaţă de 20,2%, la finele lunii martie a acestui an, pondere care depăşeşte cu 7,4% cota deţinută de motoarele diesel. În acest sens, autoturismele 100% electrice deţin o cotă de 8,6% din piaţă în primele trei luni ale anului 2023, comparativ cu 7,3%, cu un an în urmă.



Achiziţiile din categoria autoturismelor ecologice s-au majorat cu 34,8%, în T1 din acest an, comparativ cu perioada similară din 2022, fiind de remarcat creşterea importantă a autoturismelor 100% electrice (+48,8%) şi a celor plug-in hybrid (+32%).



În timp ce, în luna martie 2023, autoturismele electrice raportează o scădere de 2,4% faţă de luna similară a anului trecut, la nivelul primelor trei luni ale anului în curs s-a consemnat o creştere de 48,8% faţă de anul precedent.



De asemenea, autoturismele plug-in au cumulat volume semnificative, în creştere cu 26,6%, în martie 2023 vs martie 2022, respectiv cu 32%, de la trimestru la trimestru.



Totodată, vânzările de autoturisme full hybrid au scăzut cu 10,8% faţă de luna martie 2022, însă au crescut cu 23,6%, raportat la primele trei luni ale anului trecut.



Clasamentul primelor cinci cele mai vândute autoturisme 100% electrice este condus de Dacia Spring (1.559 de unităţi, +63,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent). Pe locurile următoare se clasează Renault Megane (217 unităţi, fără înmatriculări în perioada similară din 2022), Volkswagen e-UP! (184 de unităţi, +132,9%), Tesla Model Y (142 de unităţi, +688,9%) şi Tesla Model 3 (108 unităţi, -29,9%).



Potrivit sursei citate, în primele trei luni ale acestui an, pe segmentul autoturismelor Plug-in, top 5 modele este condus de Ford Kuga - cu 199 de unităţi şi o creştere de 99% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, urmată de Mazda CX 60 (91 de unităţi, fără înmatriculări în perioada similară din 2022), Mercedes-Benz GLE (83 de unităţi, +6,4%), Renault Captur (67 de unităţi, +28,8%) şi Volkswagen Tiguan (67 de unităţi, +86,1%).



În acelaşi timp, autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc Toyota Corolla, cu 508 de unităţi, în creştere cu 17,9% faţă de 2022, urmată de Toyota RAV4 (400 de unităţi, +32%) şi Toyota Yaris (338 de unităţi, +60,2%).



Cele mai multe achiziţii de autoturisme în primele trei luni din 2023 au fost realizate de persoanele juridice, care acoperă o pondere de 58%, iar diferenţa de 42% le revine persoanelor fizice.



În categoria autovehiculelor uşoare, pe ansamblul celor trei luni din acest an, se remarcă o creştere de 26,4%, care consemnează o evoluţie similară cu cea a autoturismelor (+27,7%).