Ultimul act artistic al marelui actor Constantin Codrescu, reînsuflat în „Treptele cerului”, la Târgul de Carte Gaudeamus. Horațiu Mălăele, implicat în proiect

Poezia și filosofia se întâlnesc în volumul „Treptele cerului” semnat de Bianca Beatrice Michi și ilustrat de Horatiu Mălăele. Lansarea cărții apărute la Editura Universitară va avea loc pe data de 6 decembrie 2025, orele 16.00 la standul Radio România din cadrul Târgului de carte Gaudeamus, în prezența autorului și a artistului ilustrator, care vor destăinui publicului secretele din spatele unui titlu anacronic.

Volumul editat în condiții grafice deosebite este o evocare poetică a unor momente importante din cultura universală și a unor personalități care au marcat traiectoria literară a autoarei, care provine din spațiul ermetic al filosofiei și încearcă să îmbrace ideile într-o formă substanțială, să le aducă în fața publicului cu haine de sărbătoare. Volumul nu este altceva decât un symposium, în sensul antic al termenului, la care sunt invitați deopotrivă autorii și cititorii, iar lucrările de grafică ale lui Horațiu Mălăele se constituie, uneori, într-un contrapunct care sintetizează sau pur și simplu subliniază stările interioare și tensiunile din spatele versurilor.

Poeziile din volumul „Treptele cerului” se bucură și o voce aparte, vocea inegalabilă și inconfundabilă a regretatului actor Constantin Codrescu. Plecat dintre noi în 2022, actorul principal din Moara cu Noroc (1954) a dat sens versurilor înțepenite în manuscris, le-a însuflețit prin glasul său măiastru dându-le o viață nouă, dincolo de cuvinte. El a mărturisit atunci că poeziile care i-au fost propuse spre recitare sunt niște bijuterii care merită să iasă din caseta unde sunt păstrate pentru a se întâlni cu publicul. Astfel, poeziile incluse în volum pot fi ascultate în recitarea unică a actorului Constantin Codrescu, prin intermediul unor coduri QR atașate fiecărui titlu.

Bianca Beatrice Michi este cercetător în filosofie, publicist, manager cultural, scenarist și producător de film. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din București. Este doctor în filosofie cu calificativul Summa cum laudae (excelent), titlu obținut la Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, cu o cercetare începută sub îndrumarea Academicianului Alexandru Surdu. Lucrarea se înscrie în domeniul istoriei ideilor purtând titlul „Despre principiul plenitudinii la Aristotel, Leibniz şi Constantin Noica”.

Invitații evenimentului de lansare sunt actorul, regizorul si artistul plastic Horațiu Mălăele, Marius Daniel Dobre - cercetător științific la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, Loreta Popa - jurnalist, scriitor, reprezentant al Muzeul Național al Literaturii Române din București și Andrei Novac - scriitor, istoric, doctor în filologie și lector universitar. Sesiunea de autografe va avea loc la standul editurii Universitare.