Suedezii au scos mașina „tip IKEA”

Luvly este o companie suedeză producătoare de micromașini care se pregătește să scoată pe piață un automobil electric mic și ultraeficient pentru viața urbană. Luvly pare că a plecat de la distribuție și a ajuns la mașină pentru că vrea să o ducă în întreaga lume prin intermediul unei metode de transport cu ambalaj plat, la fel ca faimosul brand suedez IKEA. Luvly își trage numele de la LUV, sau „Light Urban Vehicle”, ceea ce dă tonul pentru ceea ce urmăresc - mașini mici, concepute pentru utilizarea în oraș. Primul vehicul se numește Luvly O și are specificații menite să funcționeze perfect pentru un locuitor de la oraș. Ceea ce înseamnă că aceste specificații nu sunt mai mult decât ceea ce este necesar. Cel puțin într-un stat în care infrastructura electrică a atins un anumit nivel, cum e Suedia, de exemplu.

Vehiculul cântărește doar 380 kg, aproximativ o cincime din greutatea unui autoturism electric standard de 1,6 tone, cam cât are Tesla Model 3 sau un VW ID3. Greutatea sa redusă înseamnă că este extraordinar de eficient, cu un consum de energie de ordinul a 6 kWh/100 km, de aproximativ două până la patru ori mai bun decât cel al mașinilor electrice „full-size”. Asta înseamnă implicit și poluare mult mai mică.

Baterie la purtător

Acest consum redus de energie se traduce și prin faptul că Luvly are nevoie de o baterie mai mică pentru a se deplasa, iar bateria standard are doar 6,4 kWh, cam cât o hibridă plug-in. Dar asta nu este cea mai bună veste de la start-up-ul suedez. Bateria este formată din două unități separate, fiecare cântărind 15 kg, care sunt și detașabile. Ca la o bicicletă electrică. Un acumulator de capacitate atât de mică în comparație cu o electrică clasică va necesita o putere instalată mică de încărcare. Adică o priză casnică ar fi suficientă. Mai mult, bateria poate fi luată acasă, fără a fi necesar să aducem automobilul aproape de priză. La o priză standard de 220-230 V, fiecare baterie ar trebui să se încarce în aproximativ o oră. Nu este nevoie de un încărcător special sau de prize de mare intensitate - doar o priză obișnuită. Timpii de încărcare rapidă și posibilitățile de schimbare a bateriilor oferă, de asemenea, posibilitatea de a utiliza acest autovehicul în cadrul unor programe urbane de partajare a mașinilor.

Cât e de sigură

În ciuda dimensiunilor sale mici, mașina este capabilă să facă ceea ce contează cel mai mult pentru sarcinile urbane. Viteza sa maximă de 90 km/h este la limita minimă pentru autostrăzi, dar este adecvată pentru orice alte drumuri asfaltate. Portbagajul său are o capacitate de 267 de litri, destul pentru necesarul zilnic sau vacanțe scurte. Mașinile mici sunt deseori considerate mai puțin sigure, în primul rând din cauza vehiculelor supradimensionate care ocupă șoselele. Dar autovehiculele mai mici și mai lente sunt mai sigure pentru ocupanți și pentru cei din afara mașinii. Luvly spune că va folosi o carcasă de siguranță compozită cu structură de tip sandwich, cu un material suplimentar din spumă care absoarbe energia, pentru a menține ocupanții în siguranță. Luvly o numește „tehnologie pentru cursele de formulă lentă”. Prețul este un alt atu al suedezilor. Luvly O costă 10.000 de euro. Este mai ieftină decât orice mașină produsă pentru spațiul comunitar. Dacă va ajunge să se califice pentru subvenții pentru vehicule electrice în România ar urma să coste 5.000 de euro.

Asamblare la locul vânzării

Spuneam la început că Luvly pare că a plecat de la distribuția viitorului produs. Suedezii spun că principala lor inovație constă în procesul de producție și asamblare, pe care intenționează să îl licențieze și să permită construirea de mașini diferite cu aceleași procese. Un model sportiv, o mică furgonetă de marfă sau un vehicul cu trei roți sunt toate configurații potențiale. În loc să asambleze mașinile într-o fabrică centrală și să le expedieze în întreaga lume complet asamblate, Luvly a inițiat un proces care permite expedierea de piese de autovehicule în pachet plat. Spre deosebire de IKEA, acestea nu vor fi asamblate de către utilizatorul final, dar transportul în pachet plat va permite ca un singur container de transport maritim să conțină piesele necesare pentru 20 de mașini în total, în loc să fie nevoie de o navă care să transporte doar mașini sau să încarce între una și patru mașini de dimensiuni standard complet asamblate într-un container. Astfel, piesele pot fi produse într-o fabrică centrală, iar acestea sunt apoi asamblate în microfabrici care acoperă regiunile de vânzare individuale. O microfabrică de 2.000 de metri pătrați ar putea deservi un teritoriu de mărimea Suediei. Fiecare microfabrică are apoi o amprentă mai mică, un termen de implementare și cheltuieli de capital mai mici pentru a fi înființată. Licențiații procesului Luvly ar putea înființa aceste microfabrici mult mai ușor decât dacă ar trebui să construiască ei înșiși întregul proces. Iar la sfârșitul ciclului de viață, aceste piese pot fi, de asemenea, reciclate.

Încărcare în mers

O mașină a cărei autonomie declarată este de 100 km ar putea crea o fobie pentru un client din România. Nu și dacă ar folosi-o în mediu urban. Greu de mers până pe Litoral, dar nu imposibil. Mult mai ușor însă de folosit în Suedia, care a anunțat că va construi nici mai mult, nici mai puțin decât o autostradă cu încărcare electrică. Probabil că Luvly O nu are încă implementat un astfel de sistem de încărcare, însă ar putea fi adaptat relativ ușor din punct de vedere tehnic. Și ar fi primul pas, pentru că Suedia are în plan o rețea de astfel de autostrăzi de 3.000 km până în 2045. Autostrada aleasă, ruta europeană E20, leagă centrele logistice dintre Hallsberg și Örebro, situate în mijlocul celor trei mari orașe ale țării, Stockholm, Göteborg și Malmö. Proiectul se află în prezent în faza de achiziții publice și este planificat să fie construit până în 2025. Metoda de încărcare pentru E20 nu a fost încă decisă, dar există trei tipuri de încărcare: sistemul de catenare, sistemul inductiv și sistemul conductiv. Sistemul de catenare poate fi utilizat doar pentru vehiculele grele. Pentru că folosește cabluri aeriene pentru a furniza energie electrică unui tip special de autobuz sau tramvai. În 2018, Trafikverket a inaugurat prima cale ferată de încărcare pentru vehicule electrice pe drumurile publice din lume, în cadrul unui proiect pilot între aeroportul Arlanda din Stockholm și o zonă logistică din Rosersberg. De-a lungul unei porțiuni de 2 km, o șină electrică a fost frezată în asfalt, pe care camioanele electrice coboară un braț mobil care primește energie. Încărcarea conductivă funcționează ca un pad de încărcare pentru smartphone-uri. În loc să conectezi un încărcător, aceste vehicule electrice speciale au un pad sau o placă pe șosea, iar atunci când vehiculul se află deasupra, pad-ul încarcă vehiculul fără fir. Sistemul de încărcare inductivă folosește un echipament special îngropat sub drum, care trimite electricitate către o bobină din vehiculul electric. Bobina din vehicul folosește apoi acea electricitate pentru a încărca bateria. Italia, Marea Britanie, Statele Unite și India au anunțat că-și dublează eforturile pentru a construi astfel de sisteme de încărcare.

- 100 km, autonomie

- 10.000 de euro, prețul lui O

- 30 kg, greutatea bateriilor

Avantaje

- preț

- inovația asamblării

- reciclabilă

Dezavantaje



- autonomie urbană

- putere redusă

- viteza maximă

