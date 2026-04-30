de Cătălin F. Vărzaru    |    30 Apr 2026   •   06:40
Există mașini-spion? Un nou scandal la orizont
Cum au devenit mașinile moderne cele mai eficiente dispozitive de supraveghere

Un nou scandal zguduie industria auto și ridică semne serioase de întrebare privind siguranța datelor personale. Ingineri francezi de la Quarkslab au descoperit că un model BYD stochează un volum uriaș de informații, inclusiv date detaliate despre istoricul mașinii și al utilizatorului, scrie the telegraph.

Mai grav, sistemul pare să rețină trasee, obiceiuri de utilizare, interacțiuni și alte informații sensibile, transformând vehiculul într-un adevărat „dosar digital” al proprietarului.

Descoperirea a fost făcută după ce o mașina BYD implicată într-un accident a fost declarată epavă și a ajuns la cimitirul auto. Practic, mașina nu mai este doar un mijloc de transport, ci un dispozitiv care colectează și arhivează permanent date despre viața șoferului fără măcar ca acesta să știe. În contextul exploziei tehnologiilor conectate și al dominației producătorilor chinezi, această descoperire ridică o întrebare alarmantă: cine controlează, de fapt, aceste informații și cum sunt ele folosite?

Experții avertizează că, fără reguli clare și transparență, mașinile viitorului ar putea deveni instrumente de monitorizare, iar utilizatorii ar putea pierde complet controlul asupra propriilor date.

Subiecte în articol: masini spion industria auto model BYD
