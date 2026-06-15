Trump anunță redeschiderea strâmtorii Ormuz: Nave ale lumii, porniți motoarele. Să curgă petrolul

Oficiali americani și iranieni au confirmat acordul, potrivit Reuters, iar premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, al cărui stat a acționat ca mediator, a anunțat că documentul va fi semnat vineri, în Elveția.

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică seară, într-o postare pe platforma Truth Social, că acordul cu Iranul a fost finalizat. „Acordul cu Republica Islamică Iran este acum complet. Felicitări tuturor! Autorizez pe deplin redeschiderea Strâmtorii Ormuz și, în același timp, ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite. Nave ale lumii, porniți motoarele. Să curgă petrolul!”, a transmis liderul american.

De asemenea, premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, al cărui stat a acționat ca mediator între cele două părți, a anunțat că părțile au convenit „încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile”, inclusiv în Liban.

Potrivit ministrului adjunct de Externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, un acord mai amplu va fi negociat în următoarele 60 de zile. Discuțiile vor include ridicarea sancțiunilor americane și internaționale impuse Iranului, precum și viitorul programului nuclear iranian.

Israelul a lansat duminică un atac asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, afirmând că operațiunea a vizat combatanți Hezbollah susținuți de Iran. Lovitura a avut loc chiar înainte de anunțarea acordului dintre Statele Unite și Iran și a atras critici atât din partea Teheranului, cât și a președintelui american Donald Trump.

Negociatorul iranian Mohammad Baqer Qalibaf a declarat că atacul demonstrează că Statele Unite nu au „voința și capacitatea de a-și respecta angajamentele”. Ministerul iranian de Externe a transmis, de asemenea, că a purtat discuții cu partea americană după incident.

Piețele au reacționat imediat la vestea acordului. Petrolul Brent a scăzut cu aproximativ 4% în primele tranzacții de luni, iar cotația petrolului american WTI a coborât cu peste 4,6%, investitorii anticipând reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz.

Aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol tranzitează Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transporturile de energie.

În Statele Unite, Donald Trump s-a confruntat în ultimele săptămâni cu presiuni interne din partea unor membri ai Partidului Republican, care au cerut desființarea completă a programului nuclear iranian. În același timp, sondajele indicau o nemulțumire tot mai mare a americanilor față de creșterea prețurilor la carburanți înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Dacă acordul va fi implementat integral și va rezista tensiunilor din regiune, acesta ar putea reprezenta una dintre cele mai importante înțelegeri diplomatice din Orientul Mijlociu din ultimele decenii.

(sursa: Mediafax)