Gaura neagră a mașinilor verzi

Este și cazul României. Pe de altă parte, producătorii de mașini electrice din UE și SUA au și o altă problemă în conflictul lor cu valul venit din China. Investițiile masive în programele în electrice, pe care cu greu și le recuperează, fac ca pierderile pe unitate să fie uriașe. Nici cu hidrogenul situația nu e mai fericită. Toyota a recunoscut că Mirai, unul dintre foarte puținele automobile pe acest tip de gaz, este un eșec.

Lucid Motors a pierdut peste 338.000 dolari la fiecare maşină electrică pe care a produs-o şi vândut-o în acest trimestru al anului 2023. Producătorul american cu sediul în California vinde mașini electrice la prețuri cuprinse între 77.000 de dolari și 249.000 de dolari. În ultimul trimestru, Lucid a produs doar 1.550 de automobile şi a vândut doar 1.457. Într-un singur trimestru, Lucid a înregistrat circa 524 de milioane de dolari pierdere, iar când această pierdere e distribuită la doar 1.550 maşini produse, rezultă o sumă uriașă. Pentru recuperare pierderilor, va avea nevoie de o producție cu mult mai mare. Spre deosebire de Lucid, Elon Musk a vândut doar în trei luni din 2023, între aprilie și iunie, 466.000 de vehicule electrice. În plus, Lucid a investit mult în ingineria maşinilor sale. Americanii au băgat bani în ingineria lui Gravity, viitorului său SUV electric, care ar urma să fie lansat în 2025. Încă un fapt care ar trebui să atenueze aceste pierderi e menţiunea celor de la Lucid că au mai produs kit-uri pentru 700 de maşini, ce ar urma să se adauge celor 1.550 de unități produse, care au fost livrare către noua fabrică din Arabia Saudită. În această țară, Lucid are garantate achiziţii de 50.000 de maşini în următorii ani. Chiar și așa, pierderile rămân uriașe pentru acest moment.

Lansare cu frână

Rivian este un alt producător american de mașini electrice care se înscrie pe lista marilor pierzători la acest moment. Rivian are succes pe piață, în special pe cea din SUA, unde reușește să vândă cu succes cele trei modele ale sale, un SUV, un pick-up electric, construite pe aceeaşi platformă şi un van electric pentru livrările celor de la Amazon. Ecourile sunt bune, proprietarii sunt mulțumiți, dar Rivian pierde 33.000 de dolari la fiecare unitate fabricată. Asta în condițiile în care maşinile electrice pornesc de la aproape 75.000 dolari şi urcă la peste 100.000 de dolari. Motivele principale pentru care Rivian înregistrează astfel de pierderi sunt mai multe. Jurnaliștii americani dau vina pe complexitatea construcţiei şi a producerii, dar și pe contractele neavantajoase încheiate anterior cu furnizorii. Rivian le plăteşte acestora un preţ mai mare decât media pieţei pentru componentele furnizate pentru modelele sale. O altă problemă este că își fabrică mașinile la o capacitate redusă, de doar o treime din cea maximă, ceea ce nu i-a permis să atingă pragul de profitabilitate calculat iniţial. Rivian reuşise să producă până în septembrie doar 65.000 de automobile la fabrica sa din Illinois, asta din 2021 până în prezent, aproape 40.000 dintre ele au fost produse în acest an. Fabrica e prevăzută pentru 150.000 de maşini anual. Rivian mai are în plan o altă fabrică, în statul Georgia, în care vrea să investească nu mai puțin de cinci miliarde de dolari. În Gerogia, Rivian ar urma să producă 400.000 de mașini anual, în condițiile în care nu reușește să ajungă nici în Illinois la capacitatea maximă de 150.000 de mașini anual. Rivian mizează însă pe tehnica Tesla. Compania lui Elon Musk a mers o mare perioadă pe pierdere până a reușit să-și crească producția până la pragul de profitabilitate.





Cifre șocante la Ford

Dacă în primele două cazuri este vorba despre start-up-uri dedicate producției de electrice, cel de-al treilea caz este al unui mare producător auto, emblematic, care scoate mașini de serie încă din 1903. Este vorba despre Ford. Compania americană a precizat că unitatea sa EV a înregistrat o pierdere peste așteptări de 1,3 miliarde de dolari. Constructorul auto a declarat că afacerea sa cu vehicule electrice se confruntă cu prețuri și profitabilitate „puternic comprimate” și a spus că clienții nu sunt dispuși să plătească o primă pentru vehiculele electrice față de modelele comparabile cu combustie și hibride. Veniturile Ford în al treilea trimestru au crescut cu 11%, la 44 de miliarde de dolari, cu un profit de 1,2 miliarde de dolari, față de o pierdere de 827 de milioane de dolari în anul precedent. Doar în trimestrul al doilea din 2023, pierderile diviziei de maşini electrice Ford, numită „Model e”, au însumat 1,08 miliarde de dolari. În lunile aprilie-iunie, Ford a vândut doar 47.000 de maşini electrice la nivel global, ceea ce a însemnat o pierdere de 23.000 de dolari pentru fiecare maşină electrică pe care producătorul a vândut-o. Ford a calculat că trebuie să producă şi să vândă minimum 100.000 de maşini electrice per trimestru pentru a ieşi din zona pierderilor şi a trece pe profit cu divizia Model e. Planurile iniţiale arătau că în acest an se vor atinge vânzări de 600.000 de maşini electrice, însă acum Ford a amânat acest pronostic pentru anul viitor, întrucât în 2023 cel mai probabil nu va depăşi 210.000 de maşini electrice, în vânzări pe întregul an.

Probleme și în Europa

Nici producătorii europeni nu o duc mai bine la capitolul electrice. Mai ales că multe state vor sista subvențiile. Luna trecută, compania Volkswagen a suspendat producția de automobile electrice ID.3 și Cupra Born de la uzinele sale din Zwickau și Dresda, din cauza cererii slabe. Concernul german se confruntă cu o concurență tot mai mare din partea Tesla și a unui număr tot mai mare de producători auto chinezi, precum și cu o cerere scăzută pe piața europeană a vehiculelor electrice din cauza inflației ridicate și a reducerilor de subvenții. VW a recurs și la bonusuri care ajung până la un sfert din prețul mașinii. Cu o problemă de vânzări se confruntă și Mercedes, care a trebuit să-și revizuiască cifrele. Și toate acestea se întâmplă în plină ascensiune a mașinilor chinezești, care sunt din ce în ce mai performante. Nici pe piața hidrogenului folosit pe post de combustibil situația nu este mai bună. Toyota are probleme cu vedete sa Mirai. În primul rând din pricina costului de achiziție pentru un sedan, de 60.000 de euro, apoi lipsa infrastructurii de încărcare. În plus, costul înlocuirii pilei de combustie, în cazul unui defect, este enorm. În aceste condiții, Toyota a vândut în 2023 doar 2.600 de unități. În fața acestui eșec, cel mai mare producător auto la nivel mondial se reorientează spre camioane pentru alimentarea cu hidrogen

››› Vezi galeria foto ‹‹‹