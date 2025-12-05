Cum arată buletinul de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei

Locuitorii Capitalei sunt chemați din nou la secțiile de vot duminică pentru a pune ștampila pe candidatul preferat pentru funcția de primarul general, după ce Nicușor Dan, câștigător la alegerile locale din 9 iunie 2024, a fost votat și președinte al României.

Astfel, Primăria Capitalei este condusă interimar de Stelian Bujduveanu, după ce Nicușor Dan a fost ales șeful statului, pe 18 mai 2025.

Fostul edil-șef și-a dat demisia pe 23 mai 2025, iar 3 zile mai târziu a început să-și producă efectele, respectiv data de la care este în funcție un interimar.

Câștigătorii scrutinului de duminică vor avea un mandat de doar aproximativ trei ani, până în 2028, când se termină toate mandatele aleșilor locali.

Duminică, 7 decembrie, este ziua stabilită de Guvern, prin HG nr. 890 din 23 octombrie 2025 pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari din alte 12 circumscripții electorale rămase fără un primar plin.

Ordinea candidaților la alegerile de duminică pentru fotoliul de primar general al Capitalei a fost stabilită de Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 – Municipiul București lunea trecută, 24 noiembrie, prin tragere la sorți.

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale din București a început oficial sâmbătă, 22 noiembrie, la ora 0:00 și durează sâmbătă, 6 decembrie, ora 7:00, în preziua alegerilor.

Votarea la alegerile locale parțiale din 7 decembrie va începe la ora 7:00 și se va încheia la ora 21:00.

Alegătorii din București vor putea găsi câte opt candidați pe două file și încă unul pe a treia, respectiv:

Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR),

Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD),

George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT),

Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL),

Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS),

Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM),

Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM),

Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU),

Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR),

Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA),

Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”,

Dan Trifu – candidat independent,

Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent,

Gheorghe Nețoiu – candidat independent,

Vlad Gheorghe – candidat independent,

Angela Negrotă – candidat independent,

Filip Titian – candidat independent.

(sursa: Mediafax)