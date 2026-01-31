Mașinile preferate ale românilor: ce brand a câștigat detașat în 2025

Aceste preferințe se reflectă clar în statistici: piața auto din România, în 2025, a fost dominată de mașinile rulate și de branduri considerate „sigure” pentru drumurile locale.

Potrivit datelor oficiale, aproape 70% dintre autoturismele înmatriculate anul trecut au fost second-hand, în timp ce mașinile noi au reprezentat puțin peste un sfert din total. Alegerea nu este întâmplătoare, spun specialiștii, ci vine din dorința cumpărătorilor de a limita cheltuielile pe termen lung.

Volkswagen, lider detașat pe piața auto

Volkswagen rămâne cea mai înmatriculată marcă auto din România. Aproape una din patru mașini înregistrate în 2025, respectiv circa 27% din total, poartă sigla constructorului german. Clienții invocă fiabilitatea, diversitatea gamei și costurile de întreținere relativ previzibile drept principalele motive ale alegerii. Modelul Golf continuă să fie cel mai căutat din portofoliu.

Dacia domină segmentul mașinilor noi

Pe locul al doilea în clasamentul general se află Dacia, marca preferată de românii care caută prețuri accesibile și costuri reduse de exploatare. Constructorul de la Mioveni este lider absolut pe segmentul mașinilor noi, cu aproape 42.000 de înmatriculări în 2025, ceea ce înseamnă aproape 30% din piață. Practic, una din trei mașini noi înmatriculate anul trecut a fost Dacia, iar modelul vedetă rămâne Duster.

BMW completează podiumul

Podiumul este completat de BMW, ales în special de șoferii interesați de performanță și imagine. Marca germană este dominantă în zona mașinilor rulate premium, unde confortul și dinamica la volan primează, chiar dacă întreținerea este mai costisitoare comparativ cu primele două branduri din clasament.

Preferințele diferă de la o regiune la alta

Distribuția mărcilor diferă și la nivel regional. Volkswagen este lider în aproape trei sferturi dintre județele țării, în timp ce Dacia domină Capitala. Un caz aparte este județul Dolj, care se remarcă prin cel mai mare număr de autoturisme BMW înmatriculate.

În ceea ce privește motorizările, românii rămân fideli dieselului, urmat de benzină și hibride. Mașinile electrice continuă să fie o opțiune de nișă. În 2025 au fost înmatriculate puțin peste 13.000 de vehicule electrice, reprezentând aproximativ 2% din piață.

„La electrice am asistat anul trecut la o scădere a înmatriculărilor față de 2024, lucru de așteptat în contextul incertitudinilor legate de programul Rabla Plus”, a explicat Adrian Mitrea, analist al pieței auto, pentru Observatornews.ro.

Datele arată că, cel puțin pentru moment, prudența și calculele financiare cântăresc mai mult decât entuziasmul pentru noile tehnologii.