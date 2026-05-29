Cum se simte noul CX-5 în viața reală

Mazda CX-5 face exact asta. Am petrecut suficient timp cu ea încât să o văd în toate situațiile posibile. Vreo 600 km și cel puțin zece ore. Traseul București-Giurgiu a fost perfect pentru măsurat consum urban, trafic aglomerat, reprize dese și rulare relaxată. Drumul spre Făgăraș a venit cu autostradă, DN-uri rapide, asfalt prost, serpentine și porțiuni unde un SUV adevărat începe să arate dacă are sau nu sens în viața reală. Nu încearcă să fie cel mai agresiv. Nu încearcă să fie cel mai futurist. Nu încearcă să fie un smartphone gigantic cu roți. În schimb, încearcă să fie o mașină cu personalitate, bună în orice situație.

Primul lucru care îți rămâne în minte este felul în care arată. Și culoarea, mai ales culoarea. Mazda încă știe să deseneze mașini elegante fără să cadă în extrema designului exagerat. CX-5 are proporții foarte curate și foarte mature. Este lungă de 4,69 de metri, lată de 1,86 de metri și are un ampatament de 2,815 metri, iar toate cifrele acestea se simt imediat în felul în care stă pe drum. Nu pare niciodată înghesuită și nici disproporționată. Are exact postura aceea de SUV serios care inspiră stabilitate și încredere. Versiunea Homura vine și cu un plus evident de personalitate. Jantele negre de 19 inchi, elementele glossy black și partea frontală foarte curată îi oferă un aer aproape premium german, dar fără rigiditatea aceea rece pe care multe SUV-uri moderne au început să o afișeze. Mi-au plăcut foarte mult și detaliile discrete pe care mulți poate nici nu le observă la prima vedere. Noaptea, când deschizi hayonul, partea din spate se aprinde și apare inscripția MAZDA luminată. În momentul în care deschizi portiera apare proiectată sigla Mazda, iar pragurile iluminate CX-5 completează toată atmosfera aceea premium făcută cu bun gust. Nu sunt artificii exagerate. Sunt exact genul de mici detalii care te fac să zâmbești fără să-ți dai seama.

Confort la drum

Mazda vorbește foarte mult despre filosofia „Jinba Ittai”, ideea aceea japoneză care descrie conexiunea dintre cal și călăreț. În teorie sună poetic și puțin corporatist. În practică însă, CX-5 chiar reușește să creeze senzația aceasta de naturalețe între șofer și mașină. Poziția la volan este excelentă. Stai sus, vezi foarte bine capota și marginile mașinii, iar scaunele sunt printre cele mai confortabile pe care le-am întâlnit în segment. După câteva sute de kilometri spre Făgăraș, am coborât fără senzația aceea clasică de oboseală pe care multe SUV-uri o induc la drum lung.

Suspensia este calibrată aproape perfect pentru drumurile din România. Nu este moale în exces și nici rigidă inutil. Pur și simplu filtrează denivelările într-un mod foarte matur. Pe DN-uri proaste sau pe asfalt imperfect, mașina păstrează permanent senzația aceea de control și soliditate. Și aici apare probabil cea mai mare surpriză a lui CX-5: insonorizarea. Mazda a făcut o treabă extraordinară la capitolul antifonare. Habitaclul este incredibil de liniștit. La viteze de autostradă aproape că uiți că mergi cu un SUV pe benzină. Vântul este foarte bine filtrat, zgomotele de rulare sunt minime, iar motorul se aude foarte puțin. La ralanti, în oraș, am avut de mai multe ori reflexul de a mă uita în bord pentru a verifica dacă motorul este pornit. Atât de bine este izolată fonic mașina aceasta. Și asta pune în valoare sistemul de sunet Bose.

Trei într-una

Mazda CX-5 Homura vine cu trei moduri de rulare: Normal, Sport și Off-Road. Și îmi place foarte mult faptul că japonezii nu au complicat inutil lucrurile cu zece moduri pseudo-sportive inventate doar pentru marketing. În modul Normal, mașina devine incredibil de relaxantă. Direcția este ușoară, suspensia filtrează excelent și totul pare gândit pentru drum lung și confort. În Sport însă, CX-5 începe să-și schimbe clar personalitatea. Pentru un SUV de 141 CP și 238 Nm, reacțiile sunt surprinzător de rapide. Motorul de 2,5 litri aspirat natural răspunde imediat la accelerație și exact aici începe să se simtă diferența față de multe SUV-uri turbo moderne. Nu există lag. Nu există întârzieri artificiale. Apeși accelerația și mașina reacționează instant și foarte liniar. Și aici apare unul dintre cele mai interesante lucruri la această Mazda: faptul că încă folosește un motor aspirat natural de 2,5 litri într-o perioadă în care aproape toată industria auto a trecut la motoare mici turbo. Este deja o raritate să mai vezi un SUV modern cu motor mare aspirat, iar senzația pe care o oferă este complet diferită. Motorul trage progresiv, rafinat și foarte natural, fără artificii și fără explozii artificiale de cuplu la turații mici. În plus, deși discutăm despre un motor de 2,5 litri, costurile de utilizare nu sunt atât de dramatice cum s-ar putea crede la prima vedere. Pentru că avem de-a face cu un sistem mild-hybrid, impozitul rămâne considerabil mai rezonabil decât te-ai aștepta de la o cilindree atât de mare. Practic, ai avantajul rafinamentului și al elasticității unui motor mare aspirat fără să intri în zona aceea dureroasă de taxe pe care o vezi la alte motoare similare. Cutia automată cu șase trepte este și ea foarte bine calibrată. În Sport ține treptele mai mult și păstrează motorul într-o zonă unde răspunsul devine mult mai vioi decât te-ai aștepta de la cifrele de pe hârtie. Oficial, versiunea AWD face 0-100 km/h în 10,9 secunde și atinge 185 km/h. Pe hârtie nu pare impresionant. Pe drum însă, mașina se simte mult mai energică decât ar sugera cifrele acestea. Iar motivul principal este felul natural în care livrează puterea. Consumul este probabil singurul capitol unde CX-5 nu reușește să impresioneze complet. În București, cu trafic real și aer condiționat pornit, consumul urban sare destul de ușor de 10 litri la sută. În schimb, extraurban și mixt, lucrurile se schimbă mult. Pe traseele lungi am reușit să văd valori minime în jur de 7,6 l/100 km, aproape de cifra de catalog. Dar vorbim despre un SUV AWD automat, cu motor de 2,5 litri și aproape 1,7 tone, deci cifrele acestea sunt bune.

Aventură în natură

Modul Off-Road schimbă comportamentul sistemului AWD și al electronicii pentru suprafețe dificile. Evident, nu transformă CX-5 într-un vehicul hardcore de off-road, dar pentru drumuri forestiere, zăpadă sau teren accidentat moderat este excelentă. Și aici trebuie spus clar: acesta nu este doar un SUV de mall. Sistemul i-Activ AWD chiar funcționează foarte bine. Mașina are stabilitate excelentă și o senzație permanentă de siguranță pe asfalt ud sau denivelat. Pe drumul spre Făgăraș au existat suficiente porțiuni rapide unde s-a văzut clar cât de bine este calibrat șasiul. CX-5 intră în curbe foarte natural pentru dimensiunile ei și nu are senzația aceea de SUV greu și inert. Apoi, Mazda nu transformă experiența de condus într-un festival de alarme și avertizări isterice. Și asta mi-a placut. Blind Spot Monitoring funcționează discret și eficient. Lane assist-ul nu trage agresiv de volan. Camera 360 este excelentă la parcări și oferă inclusiv o vedere transparentă în jurul mașinii. Driver Monitoring verifică atenția șoferului fără să devină enervant. Practic, toate sistemele există și funcționează foarte bine, dar fără să te facă să simți că mașina încearcă permanent să conducă în locul tău.

Interior premium

Interiorul merită un capitol separat pentru că este unul dintre cele mai reușite din segment. Mazda a mers pe un stil minimalist și elegant. Materialele sunt excelente, scaunele ventilate/ încălzite din versiunea Homura sunt foarte confortabile, iar atmosfera generală este extrem de relaxantă. În centrul bordului domină ecranul gigantic de 15,6 inci, și arată spectaculos. Sistemul multimedia este rapid, intuitiv și foarte fluid. Google Maps integrat funcționează impecabil, Apple CarPlay se conectează instant, iar grafica este curată și elegantă. Totuși, exact aici apare și principalul meu minus legat de această mașină. Mazda a eliminat aproape complet butoanele fizice pentru climatizare. Da, arată modern și minimalist. Dar în mers este pur și simplu mai simplu și mai sigur să apeși un buton fizic decât să navighezi prin meniuri pe ecran. Este una dintre puținele decizii moderne pe care nu le-am apreciat deloc. În schimb, mi-a plăcut foarte mult instrumentarul digital de 10,25 inci - chiar dacă poate părea simplu în comparație cu ce există acum pe piață - și modul în care sunt integrate sistemele de siguranță. Există patru porturi de încărcare a telefonului cu USB-C, două dedicate pasagerilor din spate și un suport pentru încărcarea wireless. La capitolul spațiu, CX-5 oferă un ampatamentul mare de 2,815 metri, adică mult loc pentru pasagerii din spate. Portbagajul are 583 litri și poate ajunge la peste 2.000 de litri cu bancheta rabatată. Pentru o familie, spațiul este mai mult decât suficient pentru concedii lungi și bagaje serioase. Prețul poate părea destul de ridicat, 47.237 de euro cu TVA și opționale, dar vorbim despre un SUV premium arătos și capabil.

Deși are un motor de 2,5 litri, taxele pentru CX-5 sunt mici pentru că este un hibrid

Cifre

20 cm, garda la sol

2500 cm3, capacitatea motorului

10,9 secunde sprintul la 100 km/h



Dezavantaje

Nu rulează electric

Lipsa butoanelor fizice pentru climă

Consum urban ridicat

Avantaje

Design și confort

Este un 4x4 veritabil

Senzație placută la condus

››› Vezi galeria foto ‹‹‹