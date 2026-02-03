Noi reguli pentru șoferi. Amenzi URAȘE la circulația pe drumurile publice

Verificarea se face automat, prin intermediul camerelor CNAIR, iar procesul-verbal de contravenție este transmis ulterior la domiciliu prin poștă.

Rovinieta este obligatorie pentru toate vehiculele care utilizează rețeaua de drumuri naționale din România, indiferent de distanța parcursă.

Sistemul de monitorizare funcționează permanent și verifică numerele de înmatriculare în baza de date a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). În momentul în care un vehicul este identificat fără rovinietă valabilă, acest lucru este înregistrat automat.

Ce este rovinieta

Rovinieta reprezintă taxa de utilizare a drumurilor naționale și a autostrăzilor. În lipsa acesteia sau în cazul rovinietei expirate, șoferul este sancționat fără a fi necesară oprirea în trafic. Procesul-verbal este comunicat, de regulă, la câteva săptămâni sau luni de la data constatării.

Care sunt sancțiunile

Pentru autoturisme (Categoria A), amenda este cuprinsă între 500 și 1.000 de lei, majorată semnificativ față de anii anteriori, când limita minimă era între 250 și 500 de lei.

Pentru vehiculele comerciale sau de mare tonaj, sancțiunile sunt mai mari și variază în funcție de greutate și numărul de locuri.

Legea nu prevede acordarea de avertismente și nu permite invocarea necunoașterii expirării rovinietei.

Termene de prescripție

Contravenția se prescrie dacă procesul-verbal nu este comunicat în termen de 4 luni de la data faptei. În cazul în care amenda a fost aplicată, termenul de prescriere este de 5 ani, calculați de la 1 ianuarie al anului următor sancționării.

Achitarea rovinietei în aceeași zi în care vehiculul a fost surprins fără taxă valabilă nu anulează automat amenda. În anumite situații, dacă plata este recunoscută de sistem în aceeași zi, procesul-verbal poate să nu fie emis, însă acest lucru nu este garantat și nu este prevăzut expres de lege.

Cât costă rovinieta în 2026

Pentru autoturisme, tarifele aplicabile de la 1 septembrie 2025 sunt:

1 zi: aproximativ 3,5 euro

10 zile: 6 euro

30 de zile: 9,5 euro

60 de zile: 15 euro

12 luni: 50 de euro

Sumele sunt exprimate în euro, dar se achită în lei, la cursul BNR, la care se adaugă TVA.

Schimbări majore în 2026

Vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor fi taxate în funcție de distanța parcursă, prin sistemul electronic TollRo, care va înlocui rovinieta clasică.

Noul mecanism presupune plata „la kilometru” și va ține cont de categoria vehiculului și de nivelul emisiilor poluante, în conformitate cu reglementările europene. Transportatorii vor fi obligați să utilizeze dispozitive de bord sau soluții electronice recunoscute oficial, iar taxarea va fi calculată automat, potrivit observatornews.ro.