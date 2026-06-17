Fiul lui Dorinel Umbrărescu a fost la un pas de istorie la Le Mans. Cursa dramatică încheiată la doar 1,8 secunde de podium

Petru Răzvan Umbrărescu, la doar 1,8 secunde de un podium istoric la Le Mans. Cea mai mare performanță a carierei pentru pilotul român

Pilotul român Petru Răzvan Umbrărescu a fost extrem de aproape de o performanță istorică în celebra Cursă de 24 de Ore de la Le Mans 2026. Echipajul cu numărul 87 al echipei Akkodis ASP Team, format din Petru Răzvan Umbrărescu, Clemens Schmid și José María López, a încheiat competiția pe locul 4 la categoria LMGT3 și pe poziția a 37-a în clasamentul general, ratând podiumul la o diferență infimă de doar 1,735 secunde.

Rezultatul reprezintă cea mai bună clasare obținută până acum de pilotul român pe legendarul Circuit de la Sarthe și confirmă progresul său constant în una dintre cele mai dificile competiții din motorsportul mondial, potrivit Desteptarea.

Start promițător și luptă pentru victorie la Le Mans

Echipajul Akkodis ASP Team a intrat în cursă cu mari speranțe după un weekend excelent. La volanul modelului Lexus RC F LMGT3, Umbrărescu, Schmid și López au impresionat încă din calificări, obținând locul al treilea în Hyperpole, sesiunea care stabilește pozițiile fruntașe pe grila de start.

În timpul cursei, mașina cu numărul 87 s-a aflat permanent în lupta pentru primele locuri. Petru Umbrărescu a avut prestații solide și a reușit să țină piept unor piloți consacrați din competiție, în timp ce José María López a reușit unul dintre cele mai rapide ritmuri din categoria LMGT3.

La un moment dat, cele două mașini ale echipei Akkodis ASP ocupau primele două poziții ale clasei, iar șansele la un rezultat excepțional păreau din ce în ce mai mari.

Penalizarea care a schimbat cursa

Soarta echipajului cu numărul 87 s-a schimbat în timpul nopții, când Controlul de Cursă a decis aplicarea unei penalizări de tip drive-through.

Incidentul a avut loc la punctul de control MP32, la ora 06:34:19. Comisarii au concluzionat că pilotul Clemens Schmid a revenit prea agresiv pe trasa ideală după depășirea mașinii cu numărul 57, provocând un contact între cele două automobile. În urma analizării imaginilor video, oficialii cursei au decis sancționarea echipajului Akkodis ASP Team.

Penalizarea a compromis serios șansele la podium, însă echipajul nu a cedat.

Revenire spectaculoasă și final dramatic

În ciuda handicapului primit, Petru Umbrărescu și colegii săi au reușit o cursă de recuperare impresionantă. Pe parcursul ultimelor ore, Lexusul cu numărul 87 a recuperat constant timp și poziții, revenind în lupta pentru podium.

Finalul cursei a fost unul dramatic. După aproape 24 de ore de competiție neîntreruptă, diferența dintre locul 3 și locul 4 a fost de doar 1,735 secunde. Ultima treaptă a podiumului a revenit echipajului The Heart of Racing Team, format din Eduardo „Dudu” Barrichello, Jonny Adam și Gray Newell, în timp ce echipajul românului a fost nevoit să se mulțumească cu poziția a patra.

Pentru Petru Răzvan Umbrărescu, rezultatul reprezintă un nou pas înainte după locul 5 obținut la ediția precedentă.

Akkodis ASP Team, aproape de victorie la LMGT3

Deși mașina cu numărul 87 a ratat podiumul, echipa Akkodis ASP Team a avut motive de satisfacție. Celălalt echipaj al formației, mașina cu numărul 78 pilotată de Tom Van Rompuy, Hadrien David și Jack Hawksworth, a terminat pe un excelent loc 2 la categoria LMGT3.

Victoria clasei a revenit echipei TF Sport și constructorului Corvette, care și-au adjudecat al zecelea succes în istoria participărilor la Le Mans.

La categoria Hypercar, în fața unui număr record de 350.105 spectatori, Toyota a revenit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului după patru ani de așteptare, impunându-se în fața rivalilor de la BMW și Cadillac.

Sursa foto facebook.com/AkkodisASPTeam: Petru Răzvan Umbrărescu

De la fiul „regelui asfaltului” la unul dintre cei mai promițători piloți români

Petru Răzvan Umbrărescu, fiul omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”, continuă să își construiască propria reputație în lumea motorsportului.

Cariera sa a început în 2016, în Renault Clio Cup, iar de atunci a urcat constant în ierarhiile curselor de anduranță. În 2025, a devenit primul român care a câștigat o etapă din Campionatul Mondial de Anduranță (WEC), după succesul obținut alături de Akkodis ASP Team în cursa de 6 ore de la Interlagos, Brazilia.

După locul 5 din 2025 și locul 4 din 2026 la Le Mans, obiectivul pentru următoarele sezoane devine evident: primul podium românesc în legendara cursă franceză. Din 2027, Akkodis ASP Team va concura cu noul Toyota GR GT3, model de la care echipa așteaptă un salt important de performanță și o nouă șansă la glorie pe Circuit de la Sarthe, potrivit FRAS.