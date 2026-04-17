Hibrid echilibrat cu spirit franțuzesc: Cum arată 308 la majorat

E genul pe care trebuie s-o scoți la drum, să-i dai timp, să vezi cum respiră în ritmul tău. Așa că am făcut exact asta: 400 de kilometri fără menajamente – oraș, autostradă, național, comunal, serpentine și dealuri. Un test complet, exact cum îi place unei mașini care pretinde că le face pe toate.

Dimineața în oraș începe clasic: trafic, semafoare, oameni grăbiți. Dar 308 Hybrid nu pare deloc stresat. Plecările sunt line, aproape silențioase, motorul electric de 28 de cai putere își face treaba discret, iar tot ansamblul pare că plutește prin trafic. Și apoi, inevitabil, îți cade privirea pe bord. Și rămâne acolo. Instrumentarul 3D nu e doar „cool”. E aproape hipnotic. Informațiile sunt stratificate, par că plutesc unele peste altele, iar senzația de adâncime e reală. Noaptea devine spectaculos, dar și ziua te prinde. E genul de tehnologie care chiar schimbă experiența. În aglomerația urbană începi să observi și un alt detaliu important: cât de ușor este de manevrat. Camera de 360°, senzorii și direcția asistată electric transformă parcările înguste și străduțele aglomerate în exerciții simple, aproape relaxante.

Testul de rapiditate

Ieși din oraș, apeși accelerația și cei 145 CP își fac treaba fără dramă. De la 0 la 100 km/h în 8,8 secunde poate că nu sună impresionant pe hârtie, dar în realitate e exact ce trebuie. Rapid, dar fără nervozitate. Asta dacă pui mașina pe modul sport, pentru că există trei moduri predefinite. La 130 km/h, mașina se liniștește complet. Nu mai ai senzația că „muncește”. Suspensia filtrează bine, direcția e stabilă, iar zgomotul e ținut în frâu. Poți merge ore întregi fără să simți oboseala. Aici intră în scenă și unul dintre cele mai importante atuuri: sistemele de asistență. Cruise control-ul adaptiv cu funcție Stop & Go nu doar menține viteza, ci și distanța față de mașina din față, frânând și accelerând natural. Nu te mai simți ca un simplu șofer, ci ca un supraveghetor al unei mașini care știe exact ce are de făcut. Și aici începi să înțelegi un lucru: 308 nu vrea să te impresioneze. Vrea să te convingă.

Partea invizibilă care contează

Dacă există un capitol în care Peugeot 308 Hybrid își arată adevărata maturitate, acesta este cel legat de siguranță. Pentru că nu vorbim doar despre sisteme bifate pe o listă, ci despre modul în care ele lucrează împreună, discret, fără să te streseze, dar fără să te lase niciodată singur. În oraș, sistemul de frânare automată de urgență este mereu atent. Nu intervine agresiv, dar îl simți acolo, ca o plasă de siguranță. În traficul imprevizibil, unde un pieton poate apărea din nimic sau o mașină poate frâna brusc, faptul că ai un astfel de sistem îți schimbă complet nivelul de relaxare. Pe drumurile naționale, recunoașterea semnelor de circulație devine un aliat real. Limitele de viteză sunt afișate clar, iar avertismentele sunt suficient de discrete încât să nu devină enervante. Este genul de tehnologie care te ajută fără să te corecteze constant. Pe autostradă, sistemul de menținere a benzii și cruise control-ul adaptiv lucrează împreună. Mașina rămâne centrată pe bandă, ajustează viteza și reacționează fluid la trafic. Nu este condus autonom, dar este foarte aproape de o experiență semiautonomă care reduce semnificativ oboseala. Iar în parcări sau spații înguste, VisioPark 360° schimbă complet perspectiva. Practic, vezi mașina de sus, în timp real, ceea ce elimină complet stresul manevrelor dificile. Este una dintre acele funcții pe care, odată ce le ai, nu mai vrei să le pierzi. Toate aceste sisteme nu sunt invazive. Nu bipăie inutil, nu trag de volan fără motiv, nu îți dau senzația că te ceartă. În schimb, creează un sentiment subtil, dar constant: că ești protejat. Și asta face diferența.

Cât ține un plin

Cobori de pe autostradă și intri pe drumuri naționale. Aici începe distracția reală. Cuplul de 230 Nm vine devreme și te ajută fix când ai nevoie – la depășiri, la reprize scurte, la acele momente în care vrei să te strecori rapid și elegant printre mașini. Și apoi tragi butonul spre setarea Sport. Deodată, totul se schimbă. Răspunsul accelerației devine mai ascuțit, direcția mai fermă, iar interiorul parcă se tensionează subtil. Iluminarea se schimbă, grafica din bord devine mai agresivă. E aceeași mașină, dar cu o altă personalitate. Și începi să te joci cu ea. Drumurile comunale reflectă realitatea din România. Aici multe mașini își pierd masca. Asfalt prost, denivelări, gropi mascate. 308 însă rămâne calm și nu pică testul elanului dacă e necesară o altfel de manevră radicală. Suspensia nu e moale ca o canapea franțuzească din anii ’90, dar e suficient de inteligentă încât să absoarbă imperfecțiunile fără să te zdruncine. Jantele de 18 inchi nu devin o problemă, iar direcția rămâne precisă. Este genul de comportament care spune clar: „pot să trăiesc aici”. Și chiar și aici, pe drumuri mai puțin prietenoase, sistemele de siguranță continuă să lucreze în fundal. Stabilitatea este excelentă, iar controlul tracțiunii intervine fin, fără să taie brutal din putere. 308 nu e speriat nici de serpentine. Mașina se simte surprinzător de agilă pentru un hibrid. Nu e ușoară ca un hot hatch, dar cele 1,3 tone sunt bine controlate. Intră în viraje curat, iese cu încredere, iar cuplul disponibil jos te ajută să accelerezi fără efort. După 400 km, te uiți la consum și îți dai seama că nu ai făcut niciun compromis. Aproape 5,5 l/100 km pentru tot traseul, în condiții reale, cu tot cu autostradă și serpentine. Iar autonomia ar fi sărit de 800 km dacă aș fi ajuns să parcurg atât.

Exterior spectaculos

Un atu major al noului Peugeot 308 este, fără îndoială, designul. Este o mașină care nu încearcă să copieze nimic, ci își construiește propria identitate vizuală. Noua siglă Peugeot, reinterpretată într-un stil actual, devine punctul central al părții frontale. Noaptea, acest detaliu capătă o dimensiune spectaculoasă: jocul de lumini, semnătura LED și proiecția subtilă a identității vizuale pe sol transformă simpla apropiere de mașină într-o experiență premium. Și la deschiderea portierei apare leul de la Peugeot proiectat lângă automobil. Farurile Matrix LED nu sunt doar un exercițiu de stil, ci un exemplu clar de tehnologie utilă, adaptând fasciculul de lumină în funcție de trafic atunci când e activată faza lungă.

Interior rafinat

Dacă ar fi să alegi un singur loc unde Peugeot 308 Hybrid își arată cu adevărat caracterul, acela este interiorul. Nu pentru că ar avea cel mai mare ecran sau cele mai multe butoane, ci pentru că reușește ceva mult mai greu: creează atmosferă. Totul începe cu poziția la volan. Specifică Peugeot, ușor diferită de convențional, cu volanul compact și instrumentarul poziționat deasupra lui. La început pare neobișnuit, dar după câțiva kilometri devine natural. Apoi vine acel bord 3D. Nu este doar un display digital, este o piesă de design în sine. Când navigația e prin ce îți oferă mașina, Android Auto sau Car Play îți arată următorul viraj sau când viteza este proiectată în prim-plan, totul pare mai clar, mai intuitiv, mai… futurist. Și nu este doar despre estetică. Este despre modul în care interacționezi cu mașina. Privirea nu mai „caută” informația. Ea este deja acolo, unde trebuie. Consola centrală continuă această filozofie. Ecranul tactil este integrat elegant, iar sistemul i-Toggles – acele butoane virtuale personalizabile – este una dintre cele mai inteligente soluții din segment. Îți setezi rapid funcțiile preferate și nu mai pierzi timp prin meniuri complicate. Totuși, clima este accesibilă doar din tabletă și necesită ceva atenție atunci când conduci. Materialele sunt un alt punct forte. Nu vorbim despre lux ostentativ, ci despre rafinament discret. Tapițeria cu cusături verzi, inserțiile atent alese, textura plăcută a suprafețelor – toate creează un spațiu coerent, bine gândit. Este clar că cineva a acordat atenție detaliilor. Iluminarea ambientală joacă și ea un rol important. Nu este agresivă, nu te obosește, dar completează perfect atmosfera. Iar în funcție de modul de condus, nuanțele se schimbă subtil, transformând interiorul fără să-ți dai seama exact când s-a întâmplat. Spațiul este bine optimizat. Portbagajul este de 412 litri și ajunge la 1.300 de litri cu bancheta din spate rabatată. Nu este cea mai mare mașină din clasă, dar totul este organizat inteligent. Locurile din față sunt confortabile, iar în spate ai suficient spațiu pentru utilizare reală, nu doar teoretică. Prețul cu discount sare puțin peste 29.000 de euro în varianta full-option.

Noul Peugeot 308 hibrid nu este capabil să ruleze la comandă în mod electric, dar consumul e bun

Avantaje

- e hibrid

- interior spectaculos

- motor mic, dar rapid

Dezavantaje

- nu rulează electric la comandă

- climatizarea integrată în ecran

- vizibilitatea în luneta spate





CIFRE

- 8.8 secunde până la sută

- 28 cp, puterea motorului electric

- 210 km/h viteza maximă

