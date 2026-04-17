A crescut Porsche, vine să accelereze BMW

de Cătălin F. Vărzaru    |    17 Apr 2026   •   08:20
Elmar Geisler preia operațiunile din România și Germania

Se întâmplă lucruri serioase în culisele pieței auto premium din Europa de Est. Nu vorbim despre un facelift sau un nou model electric cu 1000 de cai pe hârtie, ci despre ceva mai important: cine ține volanul business-ului.

Austriacul Elmar Geisler — un nume greu, cu peste 20 de ani în industrie și cu Porsche în CV — preia coordonarea operațiunilor Automobile Bavaria din România și Germania.

E un semn că România nu mai e de mult o piață „în dezvoltare”, timidă, este una dintre cele mai interesante zone pentru brandurile premium. „România este o piață cu un potențial ridicat”, spune Geisler. Dacă ne uităm la trecutul lui, asta se traduce printr-o perioadă de consolidare și creștere agresivă.

Michael Röck, care ocupa anterior postul, urcă și el în cockpitul grupului, devenind CEO al diviziei auto și moto a MHS Holding AG. Practic, el va superviza direcția strategică la nivel mare, în timp ce Geisler se ocupă de execuția din teren.

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
