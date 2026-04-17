A crescut Porsche, vine să accelereze BMW

Austriacul Elmar Geisler — un nume greu, cu peste 20 de ani în industrie și cu Porsche în CV — preia coordonarea operațiunilor Automobile Bavaria din România și Germania.

E un semn că România nu mai e de mult o piață „în dezvoltare”, timidă, este una dintre cele mai interesante zone pentru brandurile premium. „România este o piață cu un potențial ridicat”, spune Geisler. Dacă ne uităm la trecutul lui, asta se traduce printr-o perioadă de consolidare și creștere agresivă.

Michael Röck, care ocupa anterior postul, urcă și el în cockpitul grupului, devenind CEO al diviziei auto și moto a MHS Holding AG. Practic, el va superviza direcția strategică la nivel mare, în timp ce Geisler se ocupă de execuția din teren.