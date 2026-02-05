Povestea fascinantă a semaforului: Invenția care a oprit haosul din trafic

Istoria semaforului cu trei culori

Cel mai vechi semnal de circulație folosea lumini roșii și verzi, și a fost instalat la Londra, în 1868. Inginerul feroviar J.P. Knight, folosea brațe semaforice în timpul zilei și lămpi cu gaz noaptea. Apoi, un accident cu gaz la scurt timp după instalare a scos semaforul din uz în Londra până la începutul secolului al XX-lea, notează dcnews.ro.

Astfel că la începutul secolului trecut, traficul era realizat de un ofițer de poliție care stătea în mijlocul unei intersecții.

Lester Wire a lansat în 1912, în Statele Unite, un model electric manual la Salt Lake City. A urmat primul semnal automat din Cleveland, în 1914, cu două culori, brevetat de James Hoge. Ofițerul de poliție William Potts a adăugat galbenul în Detroit pentru claritate. Garrett Morgan a brevetat în 1923 varianta tricoloră complet automată, standardizată azi la nivel global.

Originea culorilor

Roșul, semnalul universal de oprire, a fost ales pentru lungimea sa de undă mare, care o face vizibilă de la distanțe lungi, chiar în ceață sau la apus, declanșând reacții instinctive de alertă la oameni și animale.

Verdele, moștenit din circulația trenurilor, simbolizează siguranța și calmul, fiind ușor perceptibil datorită poziției sale centrale în spectrul luminos.

Galbenul, introdus ulterior, avertizează tranziția spre roșu, prevenind accelerațiile bruște sau traversările riscante ale pietonilor.​