Rabla 2025. Când începe programul. Suma alocată se reduce semnificativ

Suma alocată este mult mai mică decât cea estimată inițial, de 610 milioane de lei, ceea ce va influența și valoarea voucherelor acordate în cadrul programului.

Reluarea programului va include o perioadă de înscrieri atât pentru dealeri, cât şi pentru beneficiari, cu o lansare oficială ce nu va depăși finalul lunii septembrie. În ultimii 20 de ani, programul Rabla a sprijinit peste 700.000 de români să achiziționeze autoturisme noi și a dus la casarea a peste 1 milion de vehicule vechi.

Vouchere pentru mașini electrice

Voucherul pentru achiziţia maşinilor electrice rămâne la 18.500 de lei, însă sumele pentru vehiculele cu motoare termice, hibride sau plugin-hibride se păstrează, conform planului iniţial.

Programul oferă astfel românilor șansa de a schimba maşinile vechi cu unele noi, mai puțin poluante, contribuind totodată la reducerea emisiilor şi la modernizarea parcului auto național.

Efectele negative ale suspendării programului

Suspendarea temporară a programului a avut ca efect creșterea importurilor de maşini second-hand, adesea cu o vechime mare și fiscalizate necorespunzător, în creștere cu peste 30%. Rabla a avut și un rol important în promovarea vehiculelor electrice și hibride, segment care a înregistrat o scădere de 40% în vânzări după reducerea subvenţiilor.

Programul rămâne astfel un instrument-cheie atât pentru protecția mediului, cât și pentru susținerea pieței auto românești. Pentru fiecare leu investit de stat, se întorc prin taxe și impozite cel puțin 1,5 lei, iar producători ca Dacia și Ford au beneficiat semnificativ de pe urma acestuia.

Declarația oficială a ministrului Mediului Diana Buzoianu subliniază încercarea de a relansa programul într-un cadru fiscal stabil, care să ofere acces cât mai larg cetățenilor români la automobile mai curate și mai sigure.

Astfel, Rabla Auto 2025 vine cu provocări de buget, dar și cu oportunități pentru un parc auto mai nou în România, potrivit observatornews.ro.