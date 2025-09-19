Restricții pentru șoferii începători: Ce NU au voie persoanele care au obținut permisul auto în ultimii 2 ani

Astfel că persoanele care au obținut permisul de conducere în ultimii doi ani nu au voie să conducă mașini cu motoare puternice.

Propunerea legislativă, aflată în Parlament, urmărește să reducă accidentele provocate din lipsa de experiență a șoferilor și de dificultatea de a controla autovehiculele cu putere mare.

Tinerii sub 22 de ani au fost implicați în 781, dintr-un total de 4.500 de accidente rutiere, în 2023. Numărul total a scăzut ușor în 2024, dar rămâne ridicat în cazul șoferilor începători.

Restricții pentru șoferii începători

Noile reguli stabilesc o limită pentru puterea mașinii, raportată la masa proprie, de 0,075 kW/kg.

Există însă și excepții. Șoferii însoțiți de o persoană cu minim 10 ani vechime în conducerea mașinilor sau cei care folosesc autoturismul în scop profesional, demonstrat printr-un contract de muncă, pot conduce orice fel de mașină.

Această măsură legislativă vine ca răspuns la creșterea siguranței rutiere și dorința de a proteja noii șoferi și ceilalți participanți la trafic, potrivit spynews.ro.