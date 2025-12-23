BCR listează a doua emisiune de euroobligațiuni la BVB în valoare de 500 milioane de euro

Obligațiunile sunt listate la BVB sub simbolul bursier BCR31E și au o maturitate de 6 ani. Este cea de-a două emisiune de obligațiuni a companiei BCR în cursul anului acesta și cea de-a 12-a emisiune listată de-a lungul timpului, se arată într-un comunicat al băncii transmis la BVB.

Obligațiunile corporative BCR31E, în număr de 5000 de unități, au o valoare nominală de 100.000 euro, o dobândă fixa de 4,00% p.a. pentru primii 5 ani, iar în ultimul an dobânda se plătește trimestrial, Euribor 3M + 1,65% p.a.. Obligațiunile vor ajunge la maturitate pe 25 noiembrie 2031.

Obligațiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite companiei să acceseze piețe de capital internaționale pentru finanțare. Obligațiunile au fost anterior admise la tranzacționare pe Piață Reglementata a Bursei de Valori de la Viena.

”Banca Comercială Română încheie seria listărilor din acest an bursier excepțional prin lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni pe Piață Reglementata a BVB. Cu o sumă de peste 12 miliarde de lei atrasă în ultimii ani prin emisiuni de obligațiuni, BCR reafirmă rolul important pe care piața de capital îl joaca în strategia de finanțare a instituțiilor bancare din România. Succesul actualei emisiuni de obligațiuni arată, totodată, încrederea investitorilor instituționali din străînătate și vizibilitatea pe care compania a cultivat-o în rândul acestora. BCR rămâne unul dintre emitenții care fructifica mecanismele pieței de capital și, în calitate de intermediar de referință la BVB, contribuie la dezvoltarea pieței bursiere. Ne dorim că Noul An să ne aducă momente multiple în care să sărbătorim reușitele la Bursa ale BCR, ale emitenților, intermediarilor și ale celorlalți participanți”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București.

„Listarea celei de-a doua emisiuni de euroobligațiuni BCR la Bursa de Valori București este un pas important în conectarea capitalului international cu economia locala și reconfirma angajamentul nostru de a susține dezvoltarea pieței de capital din Romania. Interesul ridicat pentru aceasta emisiune și condițiile competitive obținute confirma capacitatea BCR de a accesa eficient piețele internaționale de capital și de a-și consolida poziția de emitent credibil. Prin listarea obligațiunilor și la BVB, facilitam accesul investitorilor locali la instrumente denominate în euro și contribuim la finanțarea economiei reale, investițiile în România fiind o prioritate strategică pentru noi”, a spus Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Emisiunea de obligațiuni care debutează astăzi la Bursa este a 12-a emisiune listata de BCR la BVB. Prima emisiune de obligațiuni emisa de BCR a ajuns la maturitate, în prezent fiind tranzacționate în total 11 emisiuni corporative.