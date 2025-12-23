Programul Metrorex de Sărbători. Cum circulă metroul de Crăciun și Revelion

Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2), Magistrala 2 (Tudor Arghezi – Pipera), Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny) și Magistrala 5 (Eroilor 2 – Valea Ialomiței/Râul Doamnei), trenurile vor circula la un interval de 9 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești) la un interval de 12 minute.

De asemenea, în noaptea de Revelion, 31 decembrie 2025 / 1 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele între orele 23:00 – 01:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar între orele 01:00 – 05:00 la un interval de circa 20 de minute, precizează Metrorex.

