Retro Parada Primăverii 2026 aduce peste 200 de mașini de epocă în Parcul Lumea Copiilor

Expoziția, organizată de Retromobil Club România – Filiala București, va avea loc între orele 10:00 și 13:00, la rotonda din Parcul Lumea Copiilor, iar accesul publicului este gratuit.

Evenimentul marchează deschiderea sezonului dedicat mașinilor istorice și promite o incursiune spectaculoasă în istoria automobilistică a ultimului secol.

Peste 200 de vehicule istorice, într-o singură expoziție

La ediția din acest an sunt așteptate peste 200 de autovehicule istorice, atestate conform standardelor FIVA, fabricate între anii ’20 și ’90. Mașinile fac parte din colecțiile membrilor clubului și vor putea fi admirate îndeaproape de public.

Retro Parada din București este considerată cea mai mare reuniune de acest tip din România, reunind automobile rare, bine conservate și restaurate cu grijă.

Modele rare și piese de colecție

Printre atracțiile principale se numără o selecție specială de 15 automobile veterane, fabricate între 1924 și 1940. Vizitatorii vor putea admira modele precum Morris Bullnose Cowley (1924), Aero Roadster 30 (1937), Chrysler Royal (1937) sau celebrele Jeep-uri Willys.

Nu vor lipsi nici mașinile românești de colecție, precum Dacia, ARO sau IMS, dar și vehicule de mari dimensiuni, cum ar fi autobuzul Roman Diesel RD111 sau autospeciala SR Carpați 114. În premieră, organizatorii vor prezenta și o selecție de automobile istorice de competiție.

Eveniment cu tradiție și impact național

Ajunsă la cea de-a 28-a ediție, Retro Parada Primăverii este unul dintre cele mai importante evenimente auto din România. În acest an, manifestarea are loc simultan în 35 de orașe, unde vor fi expuse peste 2.500 de vehicule istorice.

Evenimentul este organizat cu sprijinul autorităților locale și al partenerilor privați și reprezintă cea mai amplă inițiativă națională bazată pe voluntariat dedicată conservării patrimoniului auto.

O experiență pentru toate generațiile

Retro Parada nu este doar o expoziție, ci și o experiență culturală. De la copii la bunici, vizitatorii pot descoperi istoria automobilului, pot retrăi amintiri sau pot învăța despre evoluția tehnologiei auto.

Organizatorii spun că evenimentul reușește, an de an, să creeze o punte între generații, aducând împreună pasiunea pentru mașini și respectul pentru patrimoniul tehnic.

Unde mai are loc evenimentul în țară

În același weekend, Retro Parada Primăverii se desfășoară și în alte orașe din țară, precum Ploiești, Focșani, Brașov, Galați, Deva sau Târgoviște, confirmând amploarea națională a acestui proiect.

Sâmbătă, 25 aprilie 2026

Ploiești – Ploiești Shopping City | 10:00 – 14:00

Ocnele Mari – Parcarea Ștrandului fără fund | 10:00 – 14:00

Focșani – Piața Unirii | 09:00 – 16:00

Duminică, 26 aprilie 2026

Câmpulung Muscel – Muzeul Automobilului Românesc | 12:00 – 16:00

Brașov – Piața Sfatului | 11:00 – 15:00

Galați – Parcarea Unique Ballroom | 10:00 – 13:00

Deva – Piața Unirii | 11:00 – 14:00

Târgoviște – Dâmbovița Mall | 10:30 – 14:00

Retro Parada Primăverii 2026 se anunță a fi un eveniment de neratat pentru toți iubitorii de automobile și nu numai, oferind o ocazie rară de a vedea, într-un singur loc, istoria pe roți a ultimului secol.

Înființat în anul 1998 de către 21 de pasionați, Retromobil Club România constituie la ora actuală cea mai importantă asociație de profil din țară, fapt ce se datorează celor peste 5.000 de membri și eforturilor considerabile prin care restaurează și întrețin vehicule istorice ce se înscriu în patrimoniul tehnic și cultural național și mondial.

Retromobil Club România are misiunea de a cultiva pasiunea pentru fenomenul automobilistic, realizând prin fiecare din evenimentele sale un demers cultural-educativ prin care încurajează păstrarea în stare optimă a vehiculelor istorice de pe teritoriul României, colecționarea și restaurarea acestora. constituind totodată singura organizație de colecționari care poate oferi sprijinul tuturor celor care doresc să inițieze un proiect de prezervare a unui autovehicul istoric.

Construit după principiile grupărilor similare din țările cu tradiție în domeniu, Retromobil Club România a devenit o prezență obișnuită pe scena automobilismului românesc fiind, păstrătorul unei tradiții naționale automobilistice care a început în urmă cu peste 120 de ani, când România s-a înscris în topul primelor 10 țări din Europa ce au introdus automobilul, fiind, totodată, cea a șasea țară din lume în care s-au organizat primele curse de automobile (1904).

În 2003 Retromobil Club România este acceptat cu unanimitate de voturi ca membru la Adunarea Generală a F.I.V.A. - Federation Internationale des Vehicules Anciens (fondată în 1966 la Paris - recunoscută și de UNESCO) devenind astfel A.N.F. - Autoritatea Națională F.I.V.A. pentru România, singura autoritate în plan național care este abilitată să realizeze procesul de atestare istorică a vehiculelor după standarde internaționale.

Evenimentele automobilistice ale Retromobil Club România mobilizează în fiecare an pasionați ai fenomenului – membri ai clubului și simpatizanți – în ocazii efervescente, de neuitat în care generații diferite, de la copii la bunici, se reunesc și împărtășesc emoția și bucuria vieții alături de automobile istorice din diferite epoci. În 27 de ani de activitate Retromobil Club România a reușit certificarea a peste 15.000 de vehicule istorice și a format o comunitatede 5.300 de membri grupați în 41 de filiale județene care organizează anual un program de peste 180 de evenimente.