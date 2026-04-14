Scumpiri URIAȘE la RCA: Cât trebuie să plătească șoferii pentru asigurările auto obligatorii

Specialiștii dau vina pe clasele de risc și inflație, în timp ce mulţi conducători auto riscă să circule fără poliţele obligatorii.

ASF versus șoferi

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) înregistrează creşteri modeste la RCA – 5% pentru persoane fizice şi 8% pentru firme –, cu o primă medie de 1.346 lei în 2025, în urcare cu 6% față de anul precedent.

Şoferii spun însă altceva. Tarife duble sau chiar triple, de la 800-900 lei la 2.100-3.400 lei anual, în funcţie de maşină şi motorizare.

Eliminarea plafonării tarifelor a accentuat diferențele, iar rapoartele oficiale par rupte de realitate.

Explicațiile specialiștilor

Nu doar cei care au făcut accidente plătesc mai mult, ci şi şoferii prudenţi din clase de risc ridicat.

„Maşinile din anumite categorii au generat mai multe daune anul trecut, aşa că asigurătorii majorează preţurile pentru toată grupa, chiar dacă tu ai bonus intact”, explică Sergiu Costache, expert în asigurări, pentru observatornews.ro.

Vârsta şoferului sau trecerea în categorii mai riscante agravează situația, iar creșterile de prețuri la carburați va împinge tarifele în sus.

Care sunt consecințele

Circa 30% dintre şoferi renunţă la RCA din cauza costurilor, riscând amenzi de până la 2.000 lei şi suspendarea plăcuţelor de înmatriculare.

În caz de accident, victima apelează la poliție şi BAAR, care acoperă daunele dintr-un fond special.

ASF nu a comentat încă plângerile, dar piața dă semne de tensiune.