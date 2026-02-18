Sfaturi de iarnă pentru șoferi: De ce să nu cureți anvelopele de zăpadă?

Ce trebuie să știi despre cauciucuri

Anvelopele de iarnă au striații speciale care acționează ca niște ventuze, îmbunătățind priza pe zăpadă, gheață sau carosabil umed la temperaturi sub 7 grade Celsius.

Cauciucurile sunt singurul contact al mașinii cu solul.

Zăpada acumulată în crăpături crește aderența prin efectul „zăpadă pe zăpadă”, iar îndepărtarea ei expune banda de rulare, scăzând performanța.

Aderența depinde de calitatea anvelopei, vechimea, uzura, calitatea asfaltului, condițiile meteo, respectiv ploaie, polei, zăpadă.

De asemenea, aderența scade la 60% aunci când carosabilul este ud și ajunge zero în momentul acvaplanării. Aceasta poate să apară când mergi pe un drum cu viteză și o porțiune este acoperită cu apă, când intri brusc într-o zonă cu ploaie torențială și nu adaptezi viteza. Atunci poți pierde controlul mașinii, potrivit dcnews.ro.

Sfaturi practice