Succes românesc: Dacia Sandero, regina vânzărilor în 2025, în Spania

Potrivit datelor oficiale furnizate de ANFAC, FACONAUTO și GANVAM, peste 1.148.650 de autoturisme au fost înmatriculate, în creștere cu 12,9% față de 2024, scrie 20minutos.es.
În paralel, mașinile electrice și hibride plug-in au atins un record absolut, cu 245.629 de unități vândute, adică aproape 18% din piață, în urcare cu 96,2% față de anul anterior.
Cu toate acestea, în topul celor mai vândute modele domină în continuare mașinile clasice de oraș și SUV-urile compacte.
Dacia Sandero, regina vânzărilor în 2025
Modelul Dacia Sandero a fost din nou cea mai vândută mașină din Spania, cu 38.548 de unități, cu peste 10.000 mai mult decât în 2024.
Podiumul este completat de:
-
Renault Clio – 27.104 unități
-
MG ZS – 23.731 unități
Top 10 cele mai vândute mașini în Spania în 2025
|Loc
|Model
|Unități vândute
|1
|Dacia Sandero
|38.548
|2
|Renault Clio
|27.104
|3
|MG ZS
|23.731
|4
|SEAT Ibiza
|23.201
|5
|Hyundai Tucson
|21.974
|6
|Toyota Corolla
|20.833
|7
|SEAT Arona
|20.294
|8
|Peugeot 2008
|20.294
|9
|Peugeot 208
|20.043
|10
|Nissan Qashqai
|19.556
SUV-urile compacte precum Hyundai Tucson, MG ZS sau Nissan Qashqai continuă să fie extrem de populare, confirmând preferința spaniolilor pentru mașini versatile.
Toyota, cea mai vândută marcă auto în Spania
La nivel de brand, Toyota rămâne lider absolut pentru al patrulea an consecutiv, cu 96.290 de mașini vândute în 2025.
Podiumul este completat de:
-
Renault – 83.308 unități
-
Volkswagen – 76.545 unități
Top 10 cele mai vândute mărci auto în Spania în 2025
|Loc
|Marcă
|Unități vândute
|1
|Toyota
|96.290
|2
|Renault
|83.308
|3
|Volkswagen
|76.545
|4
|Hyundai
|68.568
|5
|SEAT
|66.142
|6
|Dacia
|65.788
|7
|Kia
|61.708
|8
|Peugeot
|57.142
|9
|Mercedes-Benz
|50.721
|10
|BMW
|45.867
Record pentru mașinile electrice și hibride
Segmentul electrificat (mașini electrice și hibride plug-in) a atins în 2025 un nou maxim istoric:
-
245.629 de unități vândute
-
+96,2% față de 2024
-
17,9% cotă de piață
Spania accelerează astfel tranziția către mobilitatea verde, susținută de subvenții, infrastructură de încărcare și oferte tot mai competitive.
Deși mașinile electrice cresc rapid, modelele accesibile și fiabile, precum Dacia Sandero, Renault Clio sau SUV-urile compacte, continuă să domine piața. În același timp, Toyota își consolidează poziția de lider, profitând de portofoliul său solid de modele hibride.