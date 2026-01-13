Succes românesc: Dacia Sandero, regina vânzărilor în 2025, în Spania

Potrivit datelor oficiale furnizate de ANFAC, FACONAUTO și GANVAM, peste 1.148.650 de autoturisme au fost înmatriculate, în creștere cu 12,9% față de 2024, scrie 20minutos.es.

În paralel, mașinile electrice și hibride plug-in au atins un record absolut, cu 245.629 de unități vândute, adică aproape 18% din piață, în urcare cu 96,2% față de anul anterior.

Cu toate acestea, în topul celor mai vândute modele domină în continuare mașinile clasice de oraș și SUV-urile compacte.

Dacia Sandero, regina vânzărilor în 2025

Modelul Dacia Sandero a fost din nou cea mai vândută mașină din Spania, cu 38.548 de unități, cu peste 10.000 mai mult decât în 2024.

Podiumul este completat de:

Renault Clio – 27.104 unități

MG ZS – 23.731 unități

Top 10 cele mai vândute mașini în Spania în 2025

Loc Model Unități vândute 1 Dacia Sandero 38.548 2 Renault Clio 27.104 3 MG ZS 23.731 4 SEAT Ibiza 23.201 5 Hyundai Tucson 21.974 6 Toyota Corolla 20.833 7 SEAT Arona 20.294 8 Peugeot 2008 20.294 9 Peugeot 208 20.043 10 Nissan Qashqai 19.556

SUV-urile compacte precum Hyundai Tucson, MG ZS sau Nissan Qashqai continuă să fie extrem de populare, confirmând preferința spaniolilor pentru mașini versatile.

Toyota, cea mai vândută marcă auto în Spania

La nivel de brand, Toyota rămâne lider absolut pentru al patrulea an consecutiv, cu 96.290 de mașini vândute în 2025.

Podiumul este completat de:

Renault – 83.308 unități

Volkswagen – 76.545 unități

Top 10 cele mai vândute mărci auto în Spania în 2025

Loc Marcă Unități vândute 1 Toyota 96.290 2 Renault 83.308 3 Volkswagen 76.545 4 Hyundai 68.568 5 SEAT 66.142 6 Dacia 65.788 7 Kia 61.708 8 Peugeot 57.142 9 Mercedes-Benz 50.721 10 BMW 45.867

Record pentru mașinile electrice și hibride

Segmentul electrificat (mașini electrice și hibride plug-in) a atins în 2025 un nou maxim istoric:

245.629 de unități vândute

+96,2% față de 2024

17,9% cotă de piață

Spania accelerează astfel tranziția către mobilitatea verde, susținută de subvenții, infrastructură de încărcare și oferte tot mai competitive.

Deși mașinile electrice cresc rapid, modelele accesibile și fiabile, precum Dacia Sandero, Renault Clio sau SUV-urile compacte, continuă să domine piața. În același timp, Toyota își consolidează poziția de lider, profitând de portofoliul său solid de modele hibride.