Vești bune de la ANM despre prima lună a primăverii. Cum va fi vremea în martie

de Redacția Jurnalul    |    27 Feb 2026   •   10:30
Vești bune de la ANM despre prima lună a primăverii. Cum va fi vremea în martie
Sursa foto: Martin Dimitrov/Vremea in martie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în luna martie temperaturile în întreaga țară vor fi mai mari decât cele normale la începutul primăverii. Precipitații ar putea să fie în unele zone, în special în a doua jumătate a lunii.

Potrivit ANM, în săptămâna 2-9 martie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar pe întreg teritoriul României.

În săptămâna 9-16 martie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

În săptămâna 16-23 martie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi în general apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

În săptămâna 23-30 martie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile, a precizat ANM.

(sursa: Mediafax)

