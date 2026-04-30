de Cătălin F. Vărzaru    |    30 Apr 2026   •   10:15
Cel mai scump SUV MG. Autonomie de 1.200 km
Sursa foto: Cât costă MG S9 PHEV, cel mai scump SUV al mărcii în România

MG marchează un nou pas important pe piața locală și lansează oficial în România noul MGS9 PHEV, primul SUV cu 7 locuri din gama constructorului. Modelul intră direct într-un segment competitiv, venind cu argumente solide, precum spațiul generos, tehnologia modernă și un raport preț-valoare atractiv.

Cu o lungime de aproape 5 metri și trei rânduri de scaune, MGS9 PHEV oferă un interior versatil, ideal pentru familii sau călătorii lungi. Portbagajul depășește 1.000 de litri atunci când al treilea rând este rabatat, ceea ce îl transformă într-un model practic pentru utilizarea zilnică. SUV-ul este echipat cu un sistem plug-in hybrid care combină un motor turbo de 1,5 litri cu o baterie de 24,7 kWh, oferind o autonomie electrică de până la 100 km.

În plus, autonomia totală depășește 1.200 km, ceea ce îl face potrivit atât pentru oraș, cât și pentru drumuri lungi. Disponibil în versiunile Comfort și Luxury, modelul vine standard cu dotări moderne precum ecrane de 12,3”, plafon panoramic și sisteme avansate de siguranță, confirmate de ratingul de 5 stele Euro NCAP. Prețul de plecare este de 35.990 de euro cu TVA.

 

