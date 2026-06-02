Italia, zguduită de un cutremur de 6,2 grade. Oamenii au ieșit speriați în stradă

Seismul a fost raportat inițial cu magnitudinea 6,1 de Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe.

Potrivit datelor seismologice, cutremurul a avut loc la ora locală 00:12 (1:12 ora României) cu epicentrul în zona coastei calabre nord-occidentale, în provincia Cosenza. Hipocentrul a fost localizat la o adâncime foarte mare, de aproximativ 240–253 de kilometri, ceea ce explică faptul că mișcarea seismică a fost simțită pe o arie extinsă.

Seismul a fost resimțit puternic în Calabria, inclusiv în zona tireniană, dar și în alte regiuni din sudul Italiei. Au fost raportate percepții ale cutremurului în Campania, inclusiv la Napoli și în localități din zona Vezuviului, în Basilicata și Sicilia, până la Palermo.

În mai multe localități, oamenii au ieșit speriați în stradă și au sunat la serviciile de urgență pentru informații. Autoritățile italiene au început verificări în zonele apropiate de epicentru, iar Protecția Civilă a convocat o unitate de criză pentru monitorizarea situației.

Până în acest moment, nu au fost semnalate victime sau pagube materiale importante. Verificările continuă, în special în localitățile de pe coasta tireniană a Calabriei și în provincia Cosenza.

Cutremurul are loc într-o zonă cu activitate seismică ridicată, sudul Italiei fiind una dintre regiunile cele mai expuse la astfel de fenomene. Autoritățile recomandă populației să urmărească doar informațiile oficiale și să respecte indicațiile Protecției Civile.

(sursa: Mediafax)