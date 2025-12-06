Tesla lansează o nouă mașină mai ieftină în Europa, pe fondul scăderii vânzărilor

Noul Model 3 Standard păstrează esența care a transformat modelul într-un reper: eficiență, tehnologie, performanță și siguranță. Tesla a creat această versiune gândindu-se la utilitatea de zi cu zi și la costurile de funcționare, obținând un echilibru atractiv între performanțe, eficiență și confort, scrie El Economista.

Datorită bateriei de înaltă densitate și optimizării ansamblului de propulsie și a sistemelor electrice, Modelul 3 Standard are un consum WLTP de doar 13 kWh/100 km, o valoare care depășește chiar și mulți utilitari urbani. Rezultatul este simplu: mai multă autonomie pentru fiecare euro investit în încărcare.

Modelul 3 Standard oferă o autonomie WLTP de 534 km, suficientă pentru călătorii lungi cu familia sau prietenii fără grija încărcării. În plus, ca toate modelele Tesla, are acces la cea mai fiabilă rețea de încărcare rapidă din lume: peste 20.000 de Superchargere distribuite în 1.500 de stații în Europa.

La capitolul performanțe, accelerația surprinde: de la 0 la 100 km/h în 6,2 secunde, valori specifice unor compacte sportive. Toate acestea fără a sacrifica confortul, spațiul interior sau eficiența. Se adaugă noile jante Prismata de 18 inci, gândite pentru optimizarea consumului și reducerea costurilor de întreținere.

Iar în ceea ce privește întreținerea: deoarece nu are componente mobile tipice unui vehicul cu combustie, Tesla necesită intervenții minime. Fără schimburi de ulei și fără revizii anuale obligatorii.

Modelul 3 Standard include cele mai noi dotări din gamă: o cameră frontală nouă, cu un câmp vizual mai larg, sistem de spălare și încălzire pentru a evita aburirea și înghețul, precum și o manetă de semnalizare redesenată.

Include standard funcții precum accesul de la distanță prin aplicație, Planificatorul de rute cu disponibilitate în timp real a Superchargerelor, telefon-cheie, modul Centinelă, Dog Mode și control vocal. Actualizările OTA permit îmbunătățirea vehiculului în timp, fără costuri suplimentare.

La nivel de iluminare, dispune de faruri adaptive capabile să ajusteze pixelii fasciculului lung pentru a evita orbirea celorlalți șoferi. Noile scaune din material textil moale oferă încălzire și reglaj electric în față, iar a doua rând oferă spațiu generos și priveliște prin plafonul panoramic.

Practic, oferă un portbagaj spate de până la 1.659 litri cu scaunele rabatate și un portbagaj frontal (frunk) de 88 litri, precum și o capacitate de remorcare de 1.000 kg.

Cu un preț de bază de 36.990 de euro, promoțiile active Tesla reduc suma până la 35.000 de euro, transformând Modelul 3 Standard într-una dintre cele mai competitive opțiuni de pe piața electricelor.

Gama Tesla Model 3:

Model 3 Standard – 36.990 €

Model 3 Premium Autonomie mare RWD – 44.990 €

Model 3 Premium Autonomie mare AWD – 48.990 €

Model 3 Performance – 57.490 €.

Comenzile pot fi deja plasate în Tesla Design Studio, iar primele livrări sunt programate pentru februarie 2026.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)