Trecutul și viitorul se întâlnesc la Salonul Auto București: invențiile lui Justin Capră și tehnologiile vizionare ale tinerilor români, reunite la standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Între 7 și 12 octombrie, vizitatorii Romexpo vor putea descoperi o expoziție unică: „Trecutul și viitorul invențiilor auto românești”, o incursiune de la creațiile revoluționare ale inventatorului Justin Capră, până la cele mai noi proiecte de mobilitate urbană inteligentă dezvoltate de tinerii români.

Justin Capră: geniul român care a visat viitorul

La peste jumătate de secol de la momentul în care a imaginat mașini ultra-eficiente și propulsii neconvenționale, Justin Capră rămâne un simbol al creativității tehnice românești. Două dintre creațiile sale — automobilul Soleta 125E, cea mai economică mașină a vremii, capabilă să parcurgă peste 100 km cu un litru de benzină, și Electroscuterul Oroles ES-5-0001, un model experimental gândit ca soluție urbană nepoluantă — vor fi expuse la standul Fundației, oferind publicului o veritabilă lecție de inginerie și viziune.

Inovația tinerilor: România care se mișcă înainte

Alături de aceste repere istorice ale inovației românești, standul Senatului Științific va găzdui o selecție impresionantă de proiecte dezvoltate de tineri cercetători, studenți și elevi din toată țara — participanți la Bursa SAB 2025, competiția națională organizată de Fundație, în parteneriat cu Salonul Auto București.

Vor fi prezenți la standul fundației:

Alexandru Guzu , asistent universitar la Politehnica București, cu MobilityAI , o aplicație bazată pe inteligență artificială care optimizează rutele urbane și reduce amprenta de carbon.

, asistent universitar la Politehnica București, cu , o aplicație bazată pe inteligență artificială care optimizează rutele urbane și reduce amprenta de carbon. Echipa SOLIS din Cluj-Napoca , care a construit Hyperion , cel mai nou vehicul solar românesc, participant la Bridgestone World Solar Challenge 2025 în Australia.

, care a construit , cel mai nou vehicul solar românesc, participant la în Australia. Vlad Panțîru și Cristian George , studenți la UBB, cu Horizon , un sistem care transformă viziera căștii de motociclist într-un ecran inteligent pentru prevenirea accidentelor.

, studenți la UBB, cu , un sistem care transformă viziera căștii de motociclist într-un ecran inteligent pentru prevenirea accidentelor. Shaan Salian și Mark Strîmbu , elevi la Iași, cu Pickabot , robotul autonom de colectare a deșeurilor premiat la International Science and Engineering Fest 2025 din Tunisia.

, elevi la Iași, cu , robotul autonom de colectare a deșeurilor premiat la din Tunisia. UPB Drive , echipa de la Politehnica București care a construit un monopost de curse hibrid , reprezentând România la competițiile internaționale Formula Student .

, echipa de la Politehnica București care a construit un , reprezentând România la competițiile internaționale . Echipa TehnoZ , campioană mondială la robotică, câștigătoare a competiției Maryland Tech Invitational 2025 , cu un robot capabil de performanțe inginerești excepționale.

, campioană mondială la robotică, câștigătoare a competiției , cu un robot capabil de performanțe inginerești excepționale.

Bursa SAB: o rampă pentru viitorii inovatori

În cadrul Salonului, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu va acorda și Bursa SAB 2025, un premiu de 5.000 de euro, destinat celui mai inovator proiect de mobilitate urbană care integrează inteligența artificială. Câștigătorul va fi anunțat în ultima zi a expoziției, pe 12 octombrie.

„Prin Bursa SAB, susținem tinerii care schimbă lumea prin idei. Credem că mobilitatea viitorului va fi inteligentă, sustenabilă și creată de români care au curajul să inoveze”, au transmis reprezentanții Fundației.

România – de la invenție la viziune

Prezența Senatului Științific la Salonul Auto București este o declarație de încredere în potențialul creativ al României. Într-o perioadă în care industria auto globală se reinventează sub presiunea transformărilor tehnologice și climatice, tinerii inovatori români arată că pot fi parte din soluție, nu doar simpli spectatori.

De la Soleta lui Justin Capră, simbolul economiei de resurse, până la roboții autonomi și aplicațiile AI, standul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României spune o singură poveste: România are nu doar un trecut al inovației, ci și un viitor care merită construit.

Salonul Auto București & Accesorii (SAB 2025) are loc în perioada 7–12 octombrie, la Romexpo. Programul complet al expozițiilor și detaliile despre Bursa SAB sunt disponibile pe fundatiadanvoiculescu.ro.