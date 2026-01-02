Cele mai căutate cuvinte pe dexonline în 2025 arată preocupările și frustrările românilor: "Suveranitate" și "sinecură", în top

Termenii "suveranitate" și "suveranism" au urmat imediat în topul căutărilor, cu 120.000, și respectiv 100.000 de căutări, indicând un interes crescut pentru teme de identitate națională și politică.

Anul trecut a adus o explozie a căutărilor pentru termeni cu încărcătură publică, de la critici la adresa sistemului administrativ până la concepte de adaptare socială. „Sinecură” – definită în dexolnine ca „slujbă bine retribuită, care cere muncă minimă sau deloc” a devenit simbolul frustrărilor față de poziții privilegiale.

15 cele mai căutate cuvinte pe dexonline în 2025

Lista completă dezvăluie o societate atentă la limbaj și realitățile sociale și politice:

sinecură – 134.000 suveranitate – 120.000 suveranism – 100.000 pragmatic – 96.000 reziliență – 90.000 empatie – 90.000 nonșalant – 81.000 exhaustiv – 78.000 care – 77.000 ntur – 67.000 paradigmă – 66.000 ipocrit – 66.000 efemer – 62.000 celeritate – 62.000 vulnerabil – 62.000

Aceste căutări nu sunt întâmplătoare. Ele oglindesc tensiuni politice, dileme profesionale și valori aflate în prim-planul dezbaterilor publice din 2025.