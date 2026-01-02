x close
Cele mai căutate cuvinte pe dexonline în 2025 arată preocupările și frustrările românilor: "Suveranitate" și "sinecură", în top

de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   12:15
Sursa foto: Căutările românilor din 2025 arată preocupările românilor legate de atitudinea autorităților publice și schimbările politice.

Cuvântul „Sinecură” a dominat topul căutărilor pe dexonline în 2025, cu 134.000 de interogări, reflectând preocupări majore legate de funcții bine plătite cu efort minim.

Termenii "suveranitate" și "suveranism" au urmat imediat în topul căutărilor, cu 120.000, și respectiv 100.000 de căutări, indicând un interes crescut pentru teme de identitate națională și politică.

Anul trecut a adus o explozie a căutărilor pentru termeni cu încărcătură publică, de la critici la adresa sistemului administrativ până la concepte de adaptare socială. „Sinecură” – definită în dexolnine ca „slujbă bine retribuită, care cere muncă minimă sau deloc” a devenit simbolul frustrărilor față de poziții privilegiale.

15 cele mai căutate cuvinte pe dexonline în 2025

Lista completă dezvăluie o societate atentă la limbaj și realitățile sociale și politice:

  1. sinecură – 134.000

  2. suveranitate – 120.000

  3. suveranism – 100.000

  4. pragmatic – 96.000

  5. reziliență – 90.000

  6. empatie – 90.000

  7. nonșalant – 81.000

  8. exhaustiv – 78.000

  9. care – 77.000

  10. ntur – 67.000

  11. paradigmă – 66.000

  12. ipocrit – 66.000

  13. efemer – 62.000

  14. celeritate – 62.000

  15. vulnerabil – 62.000

Aceste căutări nu sunt întâmplătoare. Ele oglindesc tensiuni politice, dileme profesionale și valori aflate în prim-planul dezbaterilor publice din 2025.

