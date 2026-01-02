Cele mai căutate cuvinte pe dexonline în 2025 arată preocupările și frustrările românilor: "Suveranitate" și "sinecură", în top

Termenii "suveranitate" și "suveranism" au urmat imediat în topul căutărilor, cu 120.000, și respectiv 100.000 de căutări, indicând un interes crescut pentru teme de identitate națională și politică.
Anul trecut a adus o explozie a căutărilor pentru termeni cu încărcătură publică, de la critici la adresa sistemului administrativ până la concepte de adaptare socială. „Sinecură” – definită în dexolnine ca „slujbă bine retribuită, care cere muncă minimă sau deloc” a devenit simbolul frustrărilor față de poziții privilegiale.
15 cele mai căutate cuvinte pe dexonline în 2025
Lista completă dezvăluie o societate atentă la limbaj și realitățile sociale și politice:
-
sinecură – 134.000
-
suveranitate – 120.000
-
suveranism – 100.000
-
pragmatic – 96.000
-
reziliență – 90.000
-
empatie – 90.000
-
nonșalant – 81.000
-
exhaustiv – 78.000
-
care – 77.000
-
ntur – 67.000
-
paradigmă – 66.000
-
ipocrit – 66.000
-
efemer – 62.000
-
celeritate – 62.000
-
vulnerabil – 62.000
Aceste căutări nu sunt întâmplătoare. Ele oglindesc tensiuni politice, dileme profesionale și valori aflate în prim-planul dezbaterilor publice din 2025.