Poduri și tuneluri vechi, salvate: calea ferată Salva–Vișeu intră în modernizare

Procedura de achiziție este împărțită în două loturi, după cum urmează:

LOT 1: Proiectare și Execuție „Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată – Viaduct km 28+240, Linia CF422 Salva – Vișeu de Jos”. Valoarea estimată fără TVA: 30.852.105,53 – 33.646.978,44 lei

LOT 2: Proiectare și Execuție „Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată – Viaduct km 47+179, Linia CF422 Salva – Vișeu de Jos”. Valoarea estimată fără TVA: 35.350.588,99 – 38.560.458,09 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 februarie 2026, ora 15:00, pentru ambele loturi.

Reabilitarea aceasta este foarte importantă, în condițiile în care pe linia ferată Salva-Vișeu de Jos, care se continuă până la Sighetu Marmației, circulă doar automotoare din cauza stării accentuate de degradare a infrastructurii feroviare din zonă.

Drumul de fier dintre localitățile Salva, din Bistrița-Năsăud, și localitățile Vișeul de Jos și Vișeul de Sus, din Maramureș este una dintre construcțiile emblematice realizate în perioada comunismului. Alături de linia Bumbesti-Livezeni, Salva-Viseu a intrat in constiința publică drept șantier al brigadierilor.