Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie

Poduri și tuneluri vechi, salvate: calea ferată Salva–Vișeu intră în modernizare

de Adrian Stoica    |    02 Ian 2026   •   12:30
Poduri și tuneluri vechi, salvate: calea ferată Salva–Vișeu intră în modernizare
Sursa foto: FB CFR Infrastructura/Drumul de fier dintre localitățile Salva, din Bistrița-Năsăud, și localitățile Vișeul de Jos și Vișeul de Sus, din Maramureș este una dintre construcțiile emblematice realizate în perioada comunismului

Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj a lansat o licitație pentru reabilitarea podurilor, podețelor și tunelurilor de pe Linia CF 422 Salva – Vișeu de Jos. Valoarea totală estimată este cuprinsă între 66.202.694,52 și 72.207.436,53 lei.

Procedura de achiziție este împărțită în două loturi, după cum urmează:

  1. LOT 1: Proiectare și Execuție „Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată – Viaduct km 28+240, Linia CF422 Salva – Vișeu de Jos”. Valoarea estimată fără TVA: 30.852.105,53 – 33.646.978,44 lei
  1. LOT 2: Proiectare și Execuție „Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată – Viaduct km 47+179, Linia CF422 Salva – Vișeu de Jos”. Valoarea estimată fără TVA: 35.350.588,99 – 38.560.458,09 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25 februarie 2026, ora 15:00, pentru ambele loturi.

Reabilitarea aceasta este foarte importantă, în condițiile în care  pe linia ferată Salva-Vișeu de Jos, care se continuă până la Sighetu Marmației, circulă doar automotoare din cauza stării accentuate de degradare a infrastructurii feroviare din zonă.

Drumul de fier dintre localitățile Salva, din Bistrița-Năsăud, și localitățile Vișeul de Jos și Vișeul de Sus, din Maramureș este una dintre construcțiile emblematice realizate în perioada comunismului. Alături de  linia Bumbesti-Livezeni, Salva-Viseu a intrat in constiința publică drept șantier al brigadierilor.

 

Subiecte în articol: calea ferata Vişeu de Jos reabilitare modernizare
